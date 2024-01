BISS, a Secondigliano a Napoli il primo festival di libri per ragazzi

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

È cominciato questa mattina, 31 gennaio, BISS, Book Into Street Secondigliano – festival di libri dedicato ai ragazzi – negli spazi della biblioteca Guido Dorso; fino al 2 febbraio sono in programma tre mattinate di teatro, musica e libri per i bambini e gli adolescenti del territorio.

Organizzato dalla casa editrice Marotta & Cafiero con Rosario Esposito La Rossa, in collaborazione con la VII Municipalità del Comune di Napoli, il festival propone anche laboratori per bambini curati da case editrici palermitane, avellinesi e lombarde.