Baldassarre: Complimenti a Isabella Ciolfi per ingresso in CdA Cinecittà

Faccio i miei migliori auguri a Isabella Ciolfi che da oggi entra nel cda di Cinecittà.

Una struttura strategica nella rete culturale di Roma e dell’intera Italia potrà dunque avvalersi di un profilo competente e di prestigio, innescando una sinergia di cui questa regione e la cultura non potranno che beneficiare.

Si tratta di un passaggio importante per il nostro territorio e per quanti lavorano in questa filiera.

Ci sono grandi aspettative che non andranno deluse.