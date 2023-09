Arabia Saudita: i nuovi eventi dell’oasi di AlUla

AlUla Moments è tornato più grande e più ricco che mai: con l’annuncio degli headliner per AZIMUTH prende il via al calendario di eventi per la stagione 2023/24

Al Theatre of Digital Art di Dubai si è tenuta l’esclusiva presentazione del calendario AlUla Moments con l’evento ‘AlUla Immersive’, che ha portato anche negli Emirati Arabi Uniti un assaggio della vivacità e dell’entusiasmo di AlUla Moments attraverso un’esperienza coinvolgente e aperta gratuitamente al pubblico, che non solo è stata funzionale per annunciare la line-up di eventi e festival di AlUla Moments, ma ha anche accompagnato i partecipanti in un viaggio sensoriale a 360 gradi alla scoperta di alcuni dei paesaggi più affascinanti di AlUla.

Abbracciando arte, benessere, patrimonio culturale, avventura, sport, musica, ristorazione ed esperienze, gli eventi e i festival di AlUla Moments intendono celebrare la ricca storia di AlUla, svelare le sue peculiarità ed incoraggiare lo scambio di culture in tutta l’Arabia Saudita nella regione mediorientale e nel resto del mondo.

Ad ‘AlUla Immersive’ gli ospiti hanno avuto una prima anticipazione del programma e delle date per la stagione 2023/24, grazie a sfondi dinamici con immagini interattive e performance di dj emergenti selezionati da MDLBEAST, nello spirito e nell’attesa di AZIMUTH.

Rami Al Mouallim, Vice President, Destination Management and Marketing di Royal Commission for AlUla ha dichiarato:

Siamo lieti di svelare il nostro calendario AlUla Moments e mostrare il ricco tessuto di esperienze autentiche in arrivo quest’anno e il prossimo. Le nostre diverse offerte rafforzano la posizione di AlUla come destinazione di livello mondiale, aperta tutto l‘anno, dove i visitatori rimangono affascinati da paesaggi maestosi, da un patrimonio antico e da una fiorente scena artistica e culturale. AlUla si sta rapidamente riaffermando come vivace crocevia di incontri creativi e coinvolgenti, quale era già migliaia di anni fa. Dalle antiche meraviglie ai festival, passando per gli eventi contemporanei, la prossima stagione di AlUla offrirà un viaggio strabiliante che lascerà un segno duraturo in ogni visitatore.

Basandosi sulla popolarità e sul successo delle edizioni precedenti, la stagione AlUla Moments 2023/24 promette di offrire esperienze ancora più straordinarie.

AZIMUTH 21 – 22 settembre 2023

Tra le occasioni da non perdere, classificate come veri e propri ‘must’, c’è di sicuro AZIMUTH, il rinomato spettacolo di musica e intrattenimento che inaugura la nuova stagione il 21 settembre, in coincidenza con la Festa Nazionale Saudita.

Si tratta di un festival unico nel suo genere e giunto alla sua terza edizione; AZIMUTH porterà a esibirsi artisti locali e star internazionali quali Jorja Smith, Shkoon Live, Thievery Corporation, Âme & Dixon, Tinariwen, Chet Faker e Dope Lemon, tutti già confermati come headliner.

I biglietti sono disponibili al presente link.

AlUla Wellness Festival 19 ottobre – 4 novembre 2023

Dopo AZIMUTH, dal 19 ottobre al 4 novembre si svolgerà l’AlUla Wellness Festival, che riunirà i più grandi esperti mondiali di yoga, meditazione e altre discipline insieme ai talenti locali per creare un’esperienza di benessere olistico molto attesa.

Parte del programma 2023 si compone anche di opportunità per essere in armonia con la natura attraverso esperienze di eco-giardinaggio e volontariato al fine di preservare lo straordinario ambiente di AlUla.

Novità di quest’anno è poi l’All Day I Dream of AlUla, un evento musicale unico pensato per trasportare il pubblico dalla pista da ballo in un paesaggio da sogno con la colonna sonora dei dj dell’etichetta discografica All Day I Dream. Il festival si propone così di ringiovanire e arricchire menti e corpi attraverso la connessione con la natura e in sinergia con cultura, arte e musica.

Ancient Kingdoms Festival 17 novembre – 2 dicembre 2023

Dal 17 novembre al 3 dicembre tornerà per la sua seconda edizione l’Ancient Kingdoms Festival, il Festival degli Antichi Regni, per una serie di viaggi meravigliosi e di scoperta ispirati al mondo antico.

Il ricco calendario di eventi sarà come un salto nel tempo e nella storia, tutto progettato per allietare i partecipanti spaziando da esperienze full-immersion dopo il tramonto ad attività perfette per tutta la famiglia.

Inoltre, Hegra – l’iconico sito archeologico nel cuore della Via dell’Incenso – sarà l’epicentro dei festeggiamenti: il capolavoro nabateo celebrerà infatti il suo 15° anniversario come primo sito patrimonio mondiale dell’UNESCO dell’Arabia Saudita. Per l’occasione questo scrigno storico ospiterà spettacoli speciali, tour innovativi e programmi all’insegna della scoperta e dell’immaginazione.

Seguiranno presto ulteriori annunci su un evento esclusivo in prima mondiale che andrà ad aggiungersi al già ricco programma di Ancient Kingdoms 2023.

Winter at Tantora 21 dicembre 2023 – 21 gennaio 2024

Combinando musica, arte, sport e cultura Winter at Tantora ritornerà in qualità di festival che ha dato inizio a tutto. Le autentiche celebrazioni di AlUla si svolgeranno dal 21 dicembre al 21 gennaio, consentendo ai visitatori di scoprire le meraviglie di AlUla in quattro fine settimana a tema in cui potranno immergersi in meravigliosi siti geologici, venire a contatto con arti e mestieri affascinanti, suoni da sogno e moda all’avanguardia.

Tra i momenti salienti del festival Winter at Tantora ci sarà il Festival degli agrumi, che si svolge durante il picco della stagione del raccolto, insieme a eventi di alta moda e sportivi come l’epica AlUla Trail Race alla quale potranno prendere parte atleti, corridori dilettanti e bambini.

Richard Mille AlUla Desert Polo 17 – 20 gennaio 2024

Dal 17 al 20 gennaio 2024, la Richard Mille AlUla Desert Polo ritornerà ad AlUla come uno degli eventi annuali più esclusivi, emozionanti e visivamente sbalorditivi dell’Arabia Saudita, con squadre internazionali, tra le quali St Tropez e La Dolfina, che metteranno in mostra la sublime arte dell’equitazione sullo sfondo magnifico delle montagne desertiche e delle oasi lussureggianti.

Il deserto di AlUla esalta, infatti, l’evoluzione di uno degli sport più antichi del mondo, il polo appunto, offrendo una combinazione di lusso e puro intrattenimento sportivo. Il tutto sulle antiche sabbie di AlUla.

AlUla Arts Festival 8 febbraio – 2 marzo 2024

Nel 2024, l’AlUla Arts Festival radunerà, ancora una volta, gli appassionati d’arte di tutto il mondo chiamati a interagire con il dinamico spirito creativo di AlUla che affonda le sue radici nell’antichità e prosegue ancora oggi.

Dall’8 febbraio al 2 marzo 2024, il festival condurrà i visitatori in una grande e sentita celebrazione dell’arte pubblica e visiva contemporanea, del design, del cinema, degli art tour e delle residenze d’artista.

Nel centro creativo multifunzionale di AlUla, Madrasat Addeera, ci saranno laboratori pratici con focus sull’artigianato come la tessitura delle palme, la ceramica, i gioielli, la geometria, le strutture 3D, i tessuti e molto altro.

Nel 2024 ritornerà poi per la terza edizione, la rinomata mostra internazionale di land art, con le sue installazioni site-responsive su larga scala ambientate nello straordinario sfondo di AlUla. Inoltre, durante l’AlUla Arts Festival 2024 verrà lanciata una nuova mostra d’arte contemporanea appositamente studiata per Maraya.

Custodian of the Two Holy Mosques Endurance Cup – febbraio 2024

Febbraio ad AlUla è quindi il mese da segnare sul calendario per gli appassionati di arte e cultura con tanti altri eventi ancora da svelare. Ci sarà anche la quinta edizione della prestigiosa Custodian of the Two Holy Mosques Endurance Cup, appuntamento consolidato sulla scena equestre mondiale durante il quale si sfideranno i migliori cavalieri del mondo, su un percorso di 120 km.

AlUla Skies Festival 10 – 20 aprile 2024

La stagione proseguirà con l’AlUla Skies Festival che consentirà ai visitatori di vivere lo splendido scenario di AlUla da una prospettiva unica nel suo genere. I visitatori potranno esplorare i cieli dell’antica città dell’Arabia Saudita attraverso attività come mongolfiere, tour in elicottero, spettacoli di droni, osservazione delle stelle e molto altro.

AlUla Camel Cup – aprile 2024

Ad aprile tornerà anche l’AlUla Camel Cup che, con il suo primo evento nel marzo 2023, ha stabilito un nuovo standard per le corse di cammelli nella regione. Ora è riconosciuta come il clou della stagione delle corse di cammelli in Arabia Saudita, con un luogo costruito appositamente per provare l’intrattenimento autentico, lo shopping e l’offerta gastronomica di AlUla.

Desert Blaze – giugno 2024

Il Desert Blazeè un evento straordinario per chi desidera spingere la resistenza fisica all’estremo. Questa seconda edizione sarà immersa in temperature che raggiungeranno i 42°C, 107°F, e si prospetta come una sfida senza precedenti sia per gli atleti sia per gli avventurieri.

Caratterizzato da una serie di gare sulla distanza di 5 km, 10 km, 21 km e 42 km, l’evento presenterà percorsi che si snodano attraverso i monumenti senza tempo di AlUla e i vasti canyon di arenaria. Un’esperienza unica che non è solo una prova fisica ma anche un viaggio indimenticabile attraverso la storia e la natura.

In attesa di scoprire gli altri appuntamenti AlUla Moments capaci di regalare momenti straordinari e ricordi indimenticabili, ecco di seguito l’elenco delle date e degli eventi AlUla Moments da segnare sul calendario:

AlUla

Situata a 1.100 km da Riyadh, nel nord-ovest dell’Arabia Saudita, AlUla è un luogo dallo straordinario patrimonio naturale e umano. La vasta area, che si estende per 22.561 km², comprende una lussureggiante valle di oasi, imponenti montagne di arenaria e antichi siti del patrimonio culturale che risalgono a migliaia di anni fa, quando regnavano i regni Lihyan e Nabateo.

Il sito più noto e riconosciuto di AlUla è Hegra, il primo patrimonio mondiale dell’UNESCO in Arabia Saudita. Antica città di 52 ettari, Hegra era la principale città meridionale del Regno Nabateo ed è composta da 111 tombe ben conservate, molte delle quali con elaborate facciate scavate negli affioramenti di arenaria che circondano l’insediamento urbano cinto da mura.

Le ricerche attuali suggeriscono che Hegra fosse l’avamposto più meridionale dell’Impero Romano dopo la conquista dei Nabatei da parte dei Romani nel 106 d.C. Oltre a Hegra, AlUla ospita anche l’antica Dadan, capitale dei regni di Dadan e Lihyan e considerata una delle città più sviluppate del I millennio a.C. nella penisola arabica, e Jabal Ikmah, una biblioteca a cielo aperto con centinaia di iscrizioni e scritti in molte lingue diverse

. Anche la Città Vecchia di AlUla, un labirinto di oltre 900 case in mattoni di fango sviluppatesi almeno a partire dal XII secolo, e la Ferrovia dell’Hijaz e il Forte di Hegra sono luoghi chiave nella storia e nelle conquiste di Lawrence d’Arabia.