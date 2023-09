‘Rosalyn’ al Teatro Tor Bella Monaca

In scena l’8 settembre a Roma

Riceviamo e pubblichiamo.

Venerdì 8 settembre, ore 21:00, presso il Teatro Tor Bella Monaca di Roma, andrà in scena lo spettacolo ‘Rosalyn’ di Edoardo Erba, con Francesca Sangiorgi e Carlotta Sperati, regia di Fabrizio Romagnoli, aiuto regia Anna Sperati.

L’incontro casuale tra Esther, una scrittrice di successo, e Rosalyn una ingenua donna delle pulizie, scatena una serie di situazioni a catena, perverse, pericolose e irreversibili.

L’inaspettato ritrovamento di un cadavere, un uomo… un’inchiesta… ma chi è Esther? Chi è Rosalyn? Che genere di rapporto lega le due donne, in modo indissolubile? Una tragedia contemporanea, fredda, ironica.

In un palco spoglio che richiede una necessaria ‘prova d’attrice’, le due interpreti, Francesca Sangiorgi, Esther, e Carlotta Sperati, Rosalyn, si sfidano come in un ring, entrando e uscendo dai loro ricordi come fosse un gioco.

Un gioco pericoloso, coadiuvato dalla proiezione di immagini e video che immortalano i momenti più suggestivi delle loro emozioni e da effetti luce che sottolineano la tensione degli eventi che realmente accadono in scena. Lo spettacolo condurrà lo spettatore ad una inaspettata verità, ad un’amara realtà.

Acquista online: https://www.vivaticket.com/it/Ticket/rosalyn/214537

Info & Prenotazioni:

Teatro Tor Bella Monaca

Via Bruno Cirino

Info 062010579 – 060608

promozione@teatrotorbellamonaca.it dalle 10:30 alle 19:30

www.teatrotorbellamonaca.it

Biglietti:

intero €12,00 – ridotto €10,00

giovani €8,00 – Gift card €80,00 10 ingressi