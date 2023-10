Antoniu Martin Consigliere per questioni geopolitiche e sicurezza ICDJ

Lo storico rumeno nominato nell’organizzazione internazionale di carattere diplomatico sotto l’egida dell’ONU

Riceviamo e pubblichiamo.

Presente in questi giorni a Roma, lo storico rumeno Antoniu Martin è stato nominato Consigliere per le questioni geopolitiche e di sicurezza in seno al Consiglio Internazionale per la Diplomazia e la Giustizia, ICDJ, un’organizzazione internazionale di carattere diplomatico sotto l’egida delle Nazioni Unite.



Il Consiglio Internazionale per la Diplomazia e la Giustizia, che riunisce personalità rappresentative di numerosi Paesi, promuove la diplomazia, la giustizia, la sicurezza e la pace a livello globale, basandosi sul principio del rispetto dei diritti umani e della libertà di tutte le nazioni, impegnandosi nella facilitazione degli scambi culturali ed economici nello spirito della cooperazione internazionale.

La nomina rappresenta un apprezzamento internazionale per il suo attivo coinvolgimento nello sviluppo di numerosi progetti di carattere culturale ed economico, soprattutto nell’ambito della promozione internazionale della Romania.

Il Dott. Antoniu Martin ha dichiarato: