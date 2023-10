Da Regione 1 mln per migliorare servizio trasporti/ambiente Latina

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Migliorare l’offerta del trasporto pubblico significa avere a cuore l’ambiente e la sostenibilità.

Un numero maggiore di mezzi di trasporto moderni riduce le emissioni e la quantità di veicoli privati su strada.

Per questo la Regione Lazio si è attivata per potenziare il trasporto pubblico locale, nello specifico nel Comune di Latina, stanziando un milione di euro aggiuntivo per il servizio.