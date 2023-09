Anteprima sessione plenaria PE 2 – 5 ottobre 2023, Strasburgo

Briefing

In risposta alle crescenti minacce all’indipendenza editoriale, i deputati adotteranno la loro posizione sul progetto di legge che mira a rafforzare l’indipendenza dei media nell’UE.

Le nuove regole mirano a dissuadere le potenze straniere dall’esercitare pressione sull’UE o sugli Stati membri attraverso la coercizione economica.

Mercoledì, si discuterà della necessità di adottare rapidamente la riforma delle regole UE su asilo e migrazione e delle sfide che devono affrontare i Paesi UE in questo ambito.

Martedì alle 15:00, i deputati interrogheranno la Commissione sulle relazioni commerciali con la Cina, dopo l’annuncio della Presidente von der Leyen di un’inchiesta antisovvenzioni.

I deputati dovrebbero adottare in via definitiva un nuovo standard volontario per l’utilizzo dell’etichetta ‘obbligazioni verdi europee’.

Nel corso del dibattito e del voto di martedì, i deputati esporranno la loro posizione sulla riforma del bilancio a lungo termine dell’UE.

Mercoledì, i deputati discuteranno con il Consiglio e la Commissione la proposta di estendere l’autorizzazione sull’uso del glifosato nell’UE per altri dieci anni.

Il 2 e 3 ottobre, la commissione ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare terrà le audizioni con Wopke Hoekstra, Paesi Bassi, e Maroš Šefčovič, Slovenia.

In una risoluzione che sarà votata mercoledì, i deputati sostengono che norme e prezzi divergenti delle compagnie aeree per i bagagli a mano causano disagi ai viaggiatori dell’UE.