Al via a Campoli del Monte Taburno (BN) la Festa della Ciliegia

Al via domani, venerdì 9 giugno, nel meraviglioso centro storico di Campoli del Monte Taburno la Festa della Ciliegia in programma fino a domenica 11 giugno, organizzata dalla Pro Loco ‘Monte Taburno’ con il patrocinio del Comune di Campoli del Monte Taburno (BN) e dell’UNPLI provinciale.

Afferma Giuseppe Caporaso, Presidente della Pro Loco ‘Monte Taburno’:

Poi non mancheranno i piatti della tradizione campolese ed altri a base di ciliegia come risotto o straccetti.

Il Presidente Caporaso annuncia:

Martedì prossimo la nostra ciliegia sarà degustata a Vico Equense, dove ci sarà uno stand allestito all’interno della kermesse ‘Festa a Vico’, organizzata dallo chef Gennaro Esposito.

A tal proposito voglio ringraziare lo chef Gennaro Esposito per la grande attenzione che da sempre ha sulle proprie origini e sui prodotti della nostra.

‘Festa a Vico’ ha una lunga storia, che ha visto come protagonisti tante stelle del panorama gastronomico e quindi avere la ciliegia di Campoli in questa vetrina è per noi motivo di orgoglio e naturalmente di promozione del territorio.