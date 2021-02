‘Aeroplani’, singolo d’esordio di Tiziano Torri

In rotazione radiofonica dal 12 febbraio

Riceviamo e pubblichiamo.

Da venerdì 12 febbraio sarà in rotazione radiofonica ‘Aeroplani’, il singolo d’esordio di Tiziano Torri, già sulle piattaforme digitali dal 5 febbraio.

‘Aeroplani’ è una canzone dalle sonorità coinvolgenti, scritta da Tiziano Torri e arricchita dalla produzione di Manuel Finotti. È un brano attraversato da un forte senso di malinconia, nucleo focale del testo è infatti ‘esortazione a rimanere rivolta al destinatario della canzone.

‘Aeroplani’ nasce dall’esigenza di comunicare qualcosa che non può più essere messa a tacere. Il sentimento in scena è l’amore comprensivo di tutte le sue sfumature, inteso nella sua totalità.

Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito:

‘Aereoplani’ è una sfida verso me stesso, dopo anni passati a scrivere canzoni destinate solo a pochi intimi, rappresenta la mia uscita allo scoperto come cantautore. È un brano in cui risiede un grido di speranza, mi auguro possa diventare la canzone da dedicare a chi si ha accanto ogni giorno, o perché no, che magari dia la forza per inviare quel messaggio che non si ha mai avuto il coraggio di mandare.

Il video ufficiale del brano, girato interamente a Napoli, mette in scena le vicende narrate dal testo della canzone. La storia rappresentata è quella di un rapporto instabile, incerto, in cui una delle due parti è sempre in bilico tra l’esserci e il non esserci. La richiesta di rimanere viene posta come un grido d’aiuto pur non trovando mai una risposta definitiva, lasciando così lo spettatore con il fiato sospeso.

Biografia

Tiziano Torri, classe 1999, è un cantautore e studente universitario. Fin da bambino ha sempre nutrito una grande passione per tutto ciò che gli permette di esternare la sua creatività, in particolare la musica. Inizia a scrivere le sue prime canzoni all’età di 15 anni ma le custodisce per sé, solo quest’anno decide di pubblicare il suo primo singolo ‘Aeroplani’.