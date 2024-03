A Pomezia (RM) un tavolo tecnico per lo sviluppo industriale

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Si è tenuto oggi, 25 marzo, un tavolo tecnico per lo sviluppo industriale di Pomezia, grazie all’impegno della Regione Lazio, rappresentata dalla Vicepresidente e Assessore allo Sviluppo Economico, Roberta Angelilli, il Sindaco di Pomezia, Veronica Felici, l’Assessore Antonino Laspina e il Commissario del Consorzio industriale, Raffaele Trequattrini.

Durante l’incontro, a cui erano presenti anche i rappresentanti delle associazioni datoriali, Unindustria con Renato Sciarrillo, Confapi con Massimo Tabaccheria, Federlazio, Mercitalia, Ferrovie dello Stato, oltre alle associazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL, sono stati fissati gli obiettivi principali per accorciare le distanze verso il rilancio di questa zona strategica nel Lazio.

Saranno aperti quattro tavoli guidati da Regione Lazio e Comune di Pomezia con i Ministeri competenti.

Tra le priorità: il progetto del potenziamento del Terminal FS di Pomezia, decisivo per le produzioni commerciali e industriali e parte integrante del corridoio europeo scandinavo mediterraneo; il collegamento con il progetto scientifico e di ricerca del Rome Techonopole; l’adesione al Consorzio industriale del Lazio.

Nel mese di maggio, inoltre, sarà convocato un nuovo tavolo di lavoro per il rilancio del commercio e l’artigianato.

Un impegno di sinergia istituzionale per il rilancio di una zona strategica per il Lazio, in sinergia con la Capitale.

Grazie ai tavoli tecnici, avvieremo un confronto importante per dare delle risposte concrete ad un territorio fondamentale dal punto di vista industriale e commerciale.

Quella di oggi è una giornata importante per lavorare e assicurare un piano d’azione concreto al servizio dello sviluppo del territorio e delle imprese.