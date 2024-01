UAI: ZUM55, piattaforma che analizza stato di salute infrastrutture

Tullio: ‘È molto importante la manutenzione delle opere infrastrutturali’

‘Rendere visibile l’invisibile’: questo l’obiettivo di ZUM55, la piattaforma digitale pensata per analizzare lo stato di salute delle infrastrutture quali strade, ponti, viadotti in grado di fornire dati precisi e oggettivi agli enti pubblici agevolando la pianificazione degli interventi di miglioramento dove necessario.

Lo strumento è stato presentato nella conferenza promossa dall’On. Erica Mazzetti, responsabile Dipartimento lavori pubblici di Forza Italia, presso la Sala Stampa della Camera, alla presenza di operatori e rappresentanti di categorie economiche, tra le quali l’Unione Artigiani Italiani rappresentata dal Presidente Gabriele Tullio.

ZUM55 è stato sviluppato interamente da un’azienda italiana, proveniente dalla Toscana, e intende superare una delle criticità maggiori nei lavori pubblici, ossia l’assenza di una fotografia chiara dell’esistente che il digitale potrà finalmente offre.

La piattaforma, come specificato da Cristina Nati, Presidente CdA Phacelia SB S.r.l., titolare piattaforma ZUM55, permette di raccogliere e interpretare i dati rilevati con strumenti di alta tecnologia che li rende facilmente accessibili su una piattaforma informatica con account riservato.

Dati che diventano, comprensibili e utilizzabili da tutti gli attori del processo decisionale.

I livelli di approfondimento sono diversamente utili sia per l’amministratore sia per il tecnico, in modo da facilitare gli interventi di manutenzione e riqualificazione, ottimizzando tempi e mirando le risorse economiche dove, come e quando necessarie.

Così il Presidente UAI Gabriele Tullio nel suo intervento in aula:

È molto importante la manutenzione delle opere infrastrutturali. La piattaforma ZUM55 è quello strumento che permetterà di manutenzionare tutte le autostrade e le strade d’Italia per consentire alle imprese di fruire di infrastrutture moderne, perfettamente in linea con i tempi, per velocizzare gli spostamenti da una parte all’altra, ed essere competitive con la concorrenza internazionale.

Ospiti tra gli altri Danilo Gismondi, Direttore IT e Digital Transformation Officer di Autostrade per l’Italia, che ha sottolineato l’importanza della tecnologia per il monitoraggio degli asset infrastrutturali, Stefano Bufarini Finco; Massimo Cerri, Presidente Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma; Francesco Carrassi, Direttore di Stradenuove e Agipress.