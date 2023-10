‘Transylvania Circus’ al Teatro Eduardo De Filippo

In scena il 31 ottobre ad Arzano (NA)

Riceviamo e pubblichiamo.

Per festeggiare Halloween, al Teatro Eduardo De Filippo di Arzano (NA), diretto da Roberta Stravino, martedì 31 ottobre, alle ore 18:00, la compagnia toscana Terzo studio porta in scena ‘Transylvania Circus’, uno spettacolo di marionette a tema circense.

Lo spettacolo rientra nell’ambito di ‘Teatro in Famiglia’, la rassegna per grande e piccini riconosciuta dal Ministero della Cultura che coinvolge compagnie provenienti da tutta Italia.

L’iniziativa, che proseguirà fino al 17 marzo, vede la direzione artistica a cura di Orazio De Rosa de La Baracca dei Buffoni e Eugenio Ottieri di Progetto Sonora.

Misteriose e strane creature formano la compagnia del Transylvania Circus. Uomini drago che sputano fuoco, fantasmi acrobati, un malinconico licantropo capace di camminare in equilibrio sulla luna e poi lei, la stella dello spettacolo, l’affascinante donna vampiro, che si esibirà nell’arte del trasformismo.

Ma un suono sinistro distrae gli artisti di questo oscuro circo, è il battito di un cuore, nessuno sa spiegarsi da dove mai arrivi. Forse l’amore è capace di risvegliare anche i cuori di creature senza vita come loro? O forse quel battito sarà di qualcuno tra il pubblico in sala.

Ma non temete Signori, gli artisti del Transylvania Circus sono tutt’altro che pericolosi e se il cuore degli spettatori batterà, non sarà per la paura.

‘Teatro in Famiglia’ è una rassegna teatrale concepita per far condividere e godere del teatro all’intera famiglia. Il teatro è un luogo di condivisione e di scoperta, un percorso di crescita socio-culturale da intraprendere con i propri cari divertendosi.

La rassegna comprende spettacoli di prosa che narrano storie avvincenti ed entusiasmanti e spettacoli musicali interattivi.

Gli spettacoli prevedono biglietti a 5 euro per gli adulti e 8 euro per i più piccoli.

Teatro Eduardo De Filippo

via G. Verdi 25-37 Arzano (NA)

Info e prenotazioni:

338-9007997 / 081-0140898

botteghino@teatroeduardodefilippo.it

https://www.teatroeduardo.it/teatro-in-famiglia/

Per l’acquisto online:

https://www.etes.it/sale/list/events/6856/Teatro-Eduardo-De-Filippo