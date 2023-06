Toscana meridionale: codice giallo temporali e rischio idrogeologico

In vigore il 12 giugno

Permangono le condizioni di instabilità che stanno caratterizzando l’area del Mediterraneo. Nelle prossime ore potranno portare piogge e temporali, anche localmente forti o molto forti, con probabilità di grandinate e colpi di vento.

Per questo la Protezione la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un avviso di codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore e per temporali che riguarda la Toscana centro meridionale, ad eccezione della fascia costiera. L’avviso riguarda la giornata di lunedì 12 giugno da mezzogiorno alle 21:.

Sono coinvolte alcune aree delle province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Pisa e Siena. In particolare le zone della Valdelsa e Valdera, della Valdichiana, dell’Ombrone grossetano alto e medio, e infine le zone interne dell’Etruria e del Fiora e Albegna.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo.