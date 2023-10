Toscana, Giani consegna il Pegaso d’oro al pesista Leonardo Fabbri

Nato a Bagno a Ripoli (FI) nel 1997 ha vinto l’argento ai Mondiali di atletica a Budapest 2023

Il massimo riconoscimento della Regione Toscana, il Pegaso d’oro è stato consegnato dal Presidente Eugenio Giani a Leonardo Fabbri, per il merito di aver rappresentato la nostra regione nello sport a livello internazionale.

Nato a Bagno a Ripoli nel 1997, Fabbri è diventato ben presto uno degli sportivi simbolo dell’atletica toscana, dove è cresciuto sportivamente nella Atletica Firenze Marathon dal 2004 al 2017 per poi entrare a far parte del Centro sportivo Aeronautica Militare.

Ai mondiali di Budapest il 19 agosto scorso si è piazzato alle spalle dello statunitense Ryan Crouser siglando il suo nuovo primato personale con la misura di 22,34 m.

La consegna del riconoscimento nella Sala Pegaso di Palazzo Strozzi Sacrati alla presenza, tra le autorità, anche del Comandante ISMA, il Generale di Brigata Aerea Giovanni Francesco Adamo.

Ha detto il Presidente Giani: