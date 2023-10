Medico aggredito a Roma, Regimenti: ‘Fermare scia di violenza’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

L’aggressione al professor Francesco Le Foche, al quale rivolgo auguri di pronta guarigione, è l’ennesimo, barbaro episodio di violenza nei confronti di medici e operatori sanitari.

Non è accettabile che chi si adopera per garantire risposte ai bisogni di salute in un qualsiasi contesto si trovi ad essere vittima di violenza.

Forse è giunto il momento di pensare a una legge più severa e più efficace contro chi compie questo tipo di reato.