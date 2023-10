Terzo acquisto per la Cesport Italia: torna Luca Alifante

Dopo 10 anni il marcatore partenopeo torna a difendere i colori gialloblù

Nuovo squillo di mercato per la Cesport, che annuncia l’acquisto di Luca Alifante, esperto marcatore classe 94 che arricchisce il roster a disposizione di Gagliotta con ulteriori qualità ed esperienza.

Per Luca si tratta di un ritorno in gialloblù, avendo già indossato la calottina della Cesport nel 2013, anno della prima storica promozione in serie B, e l’anno seguente con la salvezza diretta ottenuta nella stagione d’esordio dei partenopei in B.

Reduce dall’esperienza all’Azzurra ’99, il forte marcatore partenopeo è già pronto a dare battaglia:

Tornare a giocare nella Cesport significa per me misurarmi in un campionato importante come quello di serie B in un gruppo giovane e ambizioso, motivo per cui sono molto motivato e non vedo l’ora di cominciare. Siamo una neopromossa ma sarà sempre l’acqua a decidere chi è il più forte, noi cercheremo di dire la nostra e proveremo a giocarcela con tutti; sarà fondamentale per tutti allenarsi costantemente e fare gruppo per toglierci grandi soddisfazioni. Sento una grande responsabilità e cercherò di ripagare la fiducia della società con l’esperienza accumulata nel corso degli anni ed il mio lavoro.

Il Presidente, l’allenatore, la dirigenza e la Cesport Italia in ogni sua componente danno il bentornato a Luca in gialloblù con l’auspicio di una proficua permanenza.