‘Terrae Laboriae’ unica cantina sannita alla ‘Milano Wine Week 2023’

Singolare progetto sannita ad affinare il vino in anfore in stile georgiano

‘Terrae Laboriae’ è l’unica cantina del Sannio, selezionata, che sta partecipando alla ‘Milano Wine Week 2023’, evento annuale della città meneghina dedicato al mondo del vino, che ha l’obiettivo di comunicare il mondo del vino in maniera innovativa, seguendo i cambiamenti di un settore in grande evoluzione.

‘Terrae Laboriae’ di San Lorenzo Maggiore (BN) è un progetto unico nel Sannio, nato con l’idea di proporre vini da agricoltura sostenibile, usando anfore in stile georgiano per la macerazione e l’affinamento del vino e limitando al minimo l’uso di solfiti.

Antonio Sauchella, sommelier ed appassionato di culture del mondo, dopo aver vissuto in Asia ed essersi avvicinato a questa filosofia, insieme ad Angelo Iannotti, viticoltore da generazioni e sommelier, hanno deciso di riportare questi metodi non convenzionali nella propria terra, per sperimentare e produrre un vino autentico che è arte, poesia e storia.

Affermano Sauchella e Iannotti:

I nostri vini sono artigianali e prodotti esclusivamente in anfore in stile georgiano, Qvevri, seguendo l’antica tradizione e filosofia di produzione di tali vini. I Qvevri permettono la microssigenazione del vino, esattamente come avviene nelle barrique francesi senza però rilasciare i tannini tipici del legno che vanno ad alterare la sua natura, la sua anima, la sua autenticità.

Alla ‘Milano Wine Week 2023’ spicca la Falanghina, con macerazione lunga, ‘SPERI 2022’ in versione Orange e la Camaiola ‘TELI 2022’ che hanno conquistato i sommelier ed il pubblico, mantenendo così sempre alto il nome della cultura vitivinicola sannita in Italia e nel mondo.

