Teatro dell’Opera di Roma: sold out Concerto di Natale della Regione

Si è svolto ieri sera, 13 dicembre, presso il Teatro dell’Opera di Roma il Concerto di Natale della Regione Lazio, organizzato dal Presidente della Giunta, Francesco Rocca, e dall’Assessore alla Cultura, Simona Baldassarre, insieme a tutto l’esecutivo regionale, per promuovere i valori del Natale, valorizzare la cultura e le tradizioni del Lazio.

A partire dalle celebrazioni per gli ottocento anni dal primo presepe realizzato a Greccio da San Francesco.

Il concerto è stato dedicato alle vittime della tragedia dell’incendio dell’Ospedale San Giovanni Evangelista di Tivoli.

Ha dichiarato in apertura Simona Baldassarre:

Grazie a tutti per essere qui presenti, per dare vita a questa splendida serata per celebrare quei valori di pace e di sentirsi comunità propri del Natale, con un pensiero rivolto alle vittime dell’incendio dell’Ospedale di Tivoli. La Regione Lazio ha voluto regalare una notte all’Opera a famiglie, scuole, ragazze e ragazzi, cittadini, nel nome delle nostre tradizioni, con musiche e canti, ispirati al Natale, cioè al fondamento della nostra civiltà, e a quei valori di armonia universale, che sempre dovrebbero guidarci.

Il gala, condotto da Tiberio Timperi, è proseguito con le performance musicali dell’Orchestra dell’Università di Roma 3, dei Solisti Fabrica YAP e dai Cantori Scuola di Canto Corale.

Ha aggiunto l’Assessore alla Cultura:

Canti e tradizioni sono un modo per riscoprire chi siamo e conoscere la cultura di questa terra e la nostra storia.

Nell’ambito della serata, sono stati presentati i presepi vincitori del concorso bandito dalla Regione per premiare le scuole primarie, secondarie inferiori e superiori, del Lazio, ed è stato votato il presepe che verrà esposto in Regione, presso gli edifici della Giunta di via Rosa Raimondi Garibaldi, durante le festività, che è risultato essere quello dell’Istituto Comprensivo Nettuno 3.

Dopo la premiazione, nel congedarsi dal pubblico che ha gremito tutte le sedute del Teatro, Baldassarre ha concluso: