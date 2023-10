Il servizio della web TV del Comune di Napoli

Sabato 14 ottobre, alle ore 16:00, la nuova edizione della corsa al femminile ‘Il Bosco in Rosa’ tra i viali del parco di Capodimonte per sostenere un nuovo reparto del Santobono.

In programma, dal 23 al 28 ottobre, screening gratuiti presso Synlab Sdn in via Guantai Nuovi sulla prevenzione cardiovascolare femminile.