Seminario ODCEC Caserta sul PNRR

In programma il 15 aprile al Grand Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista (CE)

Riceviamo e pubblichiamo.

Per far fronte alla grave crisi economica generata dalla pandemia l’Unione europea ha messo a disposizione ingenti risorse economiche e finanziarie mediante l’approvazione del cosiddetto Next Generation EU.

L’Italia con il PNRR ha elaborato un articolato programma di risorse, organizzato per missioni e obiettivi. Tali risorse dovrebbero consentire la ripresa dell’economia in Italia entro il 2026.

L’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Caserta, particolarmente attento all’evolversi della crescita economica del Paese, è già al terzo appuntamento sullo stato di attuazione del PNRR.

Da qui, dunque, il seminario ‘Il PNRR. Controlli, partenariati e riflessioni degli enti locali’ in programma per domani, sabato 15 aprile alle 9:00, al Gran Hotel Vanvitelli di San Marco Evangelista.

L’iniziativa è in collaborazione con l’ANCREL regionale e nazionale.

L’incontro di formazione sarà aperto dai saluti dai Presidenti dell’Ordine Pietro Raucci e dell’ANCREL Campania Paola Giordano.

L’introduzione ai lavori sarà a cura del consigliere nazionale ANCREL Giovanni Granata.

Quindi, le relazioni di Antonio Colaianni, direttore centrale Finanza locale Ministero dell’Interno, Paola Mariani, dirigente CSR – PNRR Ragioneria generale dello Stato-MEF, Marco Castellani, Presidente nazionale ANCREL, Ivan Demuro, professore associato Diritto commerciale Università Cattolica del Sacro Cuore, Carmine Cossiga, professore di Economia delle Amministrazioni pubbliche presso l’Università Parthenope di Napoli.

A moderare il seminario Rosanna Marotta, Consigliere delegato dell’Ordine.