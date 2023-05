‘Se mi ricordo ti sposo’ al Teatro de’ Servi

In scena dal 2 al 14 maggio a Roma

Una nuova brillante commedia firmata da I Pezzi di Nerd è pronta ad entusiasmare il Teatro de’ Servi di Roma, dal 2 al 14 maggio ‘Se mi ricordo ti sposo’ per la regia di Marco Simeoli, con Mirko Cannella, Giulia Gallone, Michele Iovane, Nicolò Innocenzi/Emiliano Morana, Jey Libertino e con la voce fuori campo di Giancarlo Ratti.

Un’esilarante e rocambolesca ricostruzione degli eventi per far tornare la memoria ad Andrea in procinto di nozze con Liliana.

La commedia si svolge per lo più all’interno di un ospedale, dove Andrea, dopo essere stato investito nel parcheggio di uno strano night club dove si trovava per festeggiare il suo addio al celibato, viene ricoverato.

Gli amici, Alfonso e Guglielmo, notano subito che c’è qualcosa di strano in lui, infatti con il trauma subito, crede di avere ancora 18 anni! Nota dolente: non ha nessun ricordo di Liliana, la ragazza che deve sposare l’indomani.

In ospedale si precipita Fabrizio, che presentandosi come testimone dell’incidente invece scopriamo subito esserne l’artefice, infatti è stato lui a investirlo e mentre gli amici e la futura moglie cercano di rinsavirlo e fargli tornare la memoria ricostruendo in ospedale i momenti salienti del loro rapporto, Fabrizio cerca di remare contro perché non vuole che ricordi.

Inizia una esilarante e rocambolesca ricostruzione degli eventi nella sala d’ospedale, con oggetti e vestiti rinvenuti in loco.

I ragazzi hanno 24 ore per fargli tornare la memoria, riusciranno nel loro intento? Andrea si sposerà con Liliana?

Fino al 7 maggio è possibile approfittare della promozione ‘Appuntamento al buio’ per la Stagione 2023/24: Abbonamento fisso a 12 Commedie al prezzo speciale di 100 euro anziché 125 per i turni infrasettimanali e di 120 euro anziché 140 per i turni del weekend. Affidati a noi… La nuova Stagione la scoprirete dopo!

Orario spettacoli

da martedì a venerdì ore 21:00

sabato ore 17:30 e ore 21:00

domenica ore 17:30

Biglietti

€24,00

Teatro de’ Servi

Via del Mortaro, 22

Roma

Info:

06-6795130

www.teatroservi.it