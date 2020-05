‘Scelte’, nuovo album di Marco Gallorini

Riceviamo e pubblichiamo.

Esce oggi martedì 12 maggio ‘Scelte’ il nuovo album di Marco Gallorini, accompagnato dal nuovo singolo ‘Venere’.

Quest’ultimo singolo è il brano dell’album in cui c’è stata più sperimentazione sonora in fase di registrazione: batterie distorte, voce roca e satura, inconfondibile timbro di Marco, con l’aggiunta di octaver e sintetizzatore che si intrecciano alla perfezione.

Il tutto ci lascia un risultato ad alto tasso energico, spiazzante mix tra ruvidità e rock-grunge modernissimo.

Anticipato dai singoli ‘Saremo’ e ‘Cliché’, l’EP ‘Scelte’ rappresenta un viaggio in prima persona dove l’autore Marco racconta esperienze di vita vissuta.

L’album è stato realizzato grazie alla collaborazione di Samuel Venzaghi al basso e Massimo Palmirotta alla produzione artistica e batteria.

‘Scelte’, così ho voluto chiamare il mio primo album da solista proprio perché è stato necessario prendere molte decisioni per poterlo realizzare e anche perché ogni canzone presente al suo interno parla di una scelta, la più difficile, la scelta di volersi bene, parla di amore e libertà, la descrizione dell’impulsività di un emozione non capita a pieno ma vissuta in tutte le sue sfumature attraverso un rapporto fisico ed emotivo con l’altra persona, fatto di complicità ed emozioni contrastanti svelando così un rapporto interpersonale.

Un lavoro registrato mixato e masterizzato soltanto in 4 giorni grazie alla professionalità e disponibilità del noise factory studio di milano, Federico, Alessio e Marina.

Un progetto eseguito ad alte temperature, neanche la febbre a 38 mi fermò in quei giorni, da mattina a sera a suonare e registrare come se fosse la sola cosa importante in quel momento, ed era proprio così, per registrare le voci in quelle condizioni mi hanno chiuso in una stanza che emanava vapori balsamici, era come stare alle terme ma con adrenalina al posto del relax.

Per fortuna la mia voce resta sporca anche quando non è influenzata graffiante per natura.