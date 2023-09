Regione Lazio: cronoprogramma per Saxa Gres

Angelilli e Schiboni: ‘Pronti a fare la nostra parte con il Presidente Rocca’

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Nelle prossime settimane la Regione Lazio convocherà un tavolo interassessorile, insieme con le Direzioni competenti, per verificare le criticità sulla vertenza Saxa Gres, azienda della provincia di Frosinone.

In attesa del nuovo tavolo, programmato per la fine di ottobre, che sarà finalizzato alla presentazione del piano industriale e agli aggiornamenti sugli investimenti, come annunciato dal Presidente della Saxa Gres, Francesco Borgomeo.

Nel frattempo, la Regione Lazio promuoverà un’interlocuzione con i ministeri delle Imprese e del Made in Italy e del Lavoro e delle Politiche sociali per individuare le possibili soluzioni anche relativamente alla cassa integrazione in scadenza nel mese di novembre.

È questo il cronoprogramma indicato da Roberta Angelilli, vicepresidente della Giunta regionale e assessore allo Sviluppo economico, al Commercio, all’Artigianato, all’Industria e all’Internazionalizzazione, di concerto con Giuseppe Schiboni, Assessore regionale al Lavoro, all’Università, alla Scuola, alla Formazione, alla Ricerca e al Merito, al termine dell’incontro con i sindacati ed i vertici di Unindustria riguardo la situazione di Saxa Gres, a cui hanno partecipato un rappresentante del Mimit, il Consigliere regionale del Lazio, Daniele Maura, e il Sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco.

Hanno dichiarato la Vicepresidente Roberta Angelilli e l’Assessore Giuseppe Schiboni: