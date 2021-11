PNRR, esito confronto con parlamentari toscani al Teatro della Pergola

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Fare squadra e creare, come l’ha definita Giani, una ‘santa alleanza’ tra Regioni e parlamentari per cercare di portare a casa il massimo delle risorse e dei progetti dal PNRR.

A beneficio dello sviluppo e della ripresa della Toscana. Terzo incontro sul PNRR organizzato dalla Regione per condividere informazioni e attività.

Stavolta il Presidente Giani ha incontrato, nel Saloncino del Teatro della Pergola a Firenze, i parlamentari della Toscana. Insieme a loro anche alcuni Consiglieri e Assessori regionali.

Giani ha dapprima illustrato le varie articolazioni del PNRR e delineato lo stato dell’arte riguardo ai progetti già collocati nel piano stesso.

Successivamente ha ascoltato i vari interventi dei parlamentari per raccogliere suggerimenti e sollecitazioni.

Ha detto al termine il Presidente:

Ho notato uno spirito costruttivo che ha animato tutti i partecipanti.

Siamo tutti consapevoli di dover fare squadra perché l’obiettivo comune è portare più risorse possibili in Toscana perché il PNRR possa essere volano di investimenti capace di attivare una modernizzazione in termini di servizi, infrastrutture e nuove opportunità per la ripresa e lo sviluppo.

A novembre 2020 abbiamo approvato il piano strategico regionale. Poi nel corso del 2021 si è verificato un progressivo spostamento della governance a livello del governo.

Oggi questa centralizzazione è avvenuta nelle mani della cabina di regia che risiede presso il governo.

Il Piano si articola in 6 missioni e 16 componenti, con qualcosa come 197 linee di finanziamento. Se non facciamo squadra per capire chi decide, come si decide e chi approva i progetti, rischiamo di avere una disaggregazione che può tradursi in bassa competitività.

Anche io mi sono adeguato, concentrandomi sulla necessità di ottenere il maggior numero di risorse per far approvare più progetti possibili per la Toscana.

Occorre una ‘santa alleanza’ tra Regioni e parlamentari per avere, in ciascuna delle 197 linee di finanziamento, qualcuno sul quale poter contare per spingere progetti e ottenere risorse attraverso l’interlocuzione con i vari livelli di governo, al di là della parte politica.