Passerella sul torrente La Furba a Poggio a Caiano (PO), sopralluogo

Il 28 febbraio previsto anche punto stampa

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Sopralluogo e incontro con la stampa per l’avvio dei lavori della passerella ciclopedonale sul torrente La Furba.

L’appuntamento è per domani 28 febbraio alle 10:30 sull’argine della cassa d’espansione del torrente La Furba in via Cegoli 47 nel comune di Poggio a Caiano (PO) davanti all’azienda vinicola Piaggia.

Saranno presenti l’Assessore regionale alle Infrastrutture Stefano Baccelli, il Sindaco di Poggio a Caiano Francesco Puggelli e il Sindaco di Carmignano Edoardo Prestanti.