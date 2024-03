Parità di genere, Loro Ciuffenna (AR) primo Comune italiano certificato

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il Comune di Loro Ciuffenna (AR) ha scelto da tempo di investire per favorire una effettiva e piena parità di genere.

Sostiene e incentiva politiche interne che favoriscono pari opportunità durante l’intero percorso lavorativo, dal reclutamento, ai processi di gestione delle risorse umane, alla rotazione del personale, alla formazione, allo sviluppo delle carriere, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, garantendo un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso delle diversità di genere, definendo anche metodologie di prevenzione di qualsiasi forma di molestia.

È sulla base di questo percorso che ha deciso di chiedere un riconoscimento esplicito di queste scelte.

E oggi è diventato il primo Comune ed ente locale in Italia ad ottenere la certificazione di qualità per la parità di genere UNI/PdR 125:2022, introdotta nell’ambito della missione 5 del PNRR e disciplinata dalla legge n. 162 del 2021, legge Gribaudo, e dalla legge n. 234 del 2021, legge Bilancio 2022.

Questa mattina 7 marzo in Regione a Palazzo Strozzi Sacrati, a Firenze, si è svolta la cerimonia di consegna dell’attestato.

Erano presenti il Presidente Giani e l’Assessora al lavoro e alle pari opportunità Alessandra Nardini, assieme al Sindaco di Loro Ciuffenna Moreno Botti.

Per la consegna del certificato è intervenuta Daniela Asaro di Rina Services, società di certificazione accreditata.

Il Presidente Eugenio Giani ha commentato:

Sono molto orgoglioso per la scelta di Loro Ciuffenna e per il traguardo che ha raggiunto. La Toscana si conferma ancora una volta terra di diritti, di democrazia, di impegno per superare le disuguaglianze.

Il ruolo delle donne nella società è essenziale e le istituzioni devono insistere per promuovere la loro valorizzazione in tutti gli ambiti e per colmare i divari. A Loro Ciuffenna, al sindaco e a tutta la giunta rivolgo i miei più sinceri complimenti.