Nidi Gratis a settembre in Toscana per oltre 12000 bimbi fino a 3 anni

Saranno 12.114 le bambine e i bambini toscani fino a 3 anni che da settembre frequenteranno gratuitamente i 780 nidi d’infanzia che hanno aderito all’iniziativa. Nei prossimi giorni le famiglie riceveranno specifica comunicazione.

È l’esito del primo bando ‘Nidi Gratis’, la misura pensata dalla Toscana per allargare l’accesso ai servizi per l’infanzia. I risultati sono stati presentati questa mattina, 10 agosto, a Firenze nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Strozzi Sacrati a cui hanno partecipato il Presidente Eugenio Giani e l’Assessore all’istruzione Alessandra Nardini.

Il decreto dirigenziale approvato martedì scorso contiene l’elenco dei beneficiari, riconoscibili attraverso l’apposito codice che garantisce riservatezza, e assegna le risorse ai Comuni, che a loro volta si occuperanno di erogare il contributo direttamente alle strutture educative che hanno aderito al programma.

Commenta l'Assessore Nardini:

Sono davvero orgogliosa della scelta che come Regione abbiamo fatto. Con la misura ‘Nidi Gratis’ vogliamo garantire che il nido sia un diritto per tutte le bambine e per tutti i bambini toscani, e non solo per quelli che nascono in una famiglia che può permetterselo.

Il compito delle istituzioni è quello di garantire ad ogni bambina ed ogni bambino pari opportunità, garantire che i percorsi di educazione e istruzione siano un diritto di tutte e tutti perché rappresentano una leva di emancipazione sociale.

Prima di tutto, voglio sottolineare la valenza educativa e pedagogica di questa scelta: investire sui nidi significa prevenire dispersione e abbandono scolastico successivi, sostenere il successo formativo, contrastare povertà e disuguaglianze educative.

Inoltre, in una società purtroppo ancora patriarcale come la nostra, dove il tempo di cura non è equamente distribuito all’interno della coppia, gli investimenti sui servizi per l’infanzia impediscono che una donna si trovi a scegliere tra diventare madre, se lo desidera, e tornare a lavoro, che una donna sia costretta a rinunciare alla propria carriera lavorativa, rappresentano quindi anche uno strumento a sostegno dell’occupazione femminile.