Napoli, Report Servizio rimozione veicoli

Sulla piattaforma ‘Autoreturn’ tutte le informazioni per gli utenti

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sono trascorsi circa due mesi dall’attivazione del servizio di rimozione dei veicoli, affidato con procedura di gara europea al RTI Bourelly Health Service – VM Service e la Polizia Locale ha potuto dare seguito alle richieste di intervento dei cittadini per liberare posti riservati e scivoli per i disabili, strade interdette ai mezzi di soccorso e marciapiedi sottratti all’uso dei pedoni.

I numeri di un primo report dei mesi di giugno e luglio riferiscono di 1.803 auto prelevate in sosta irregolare con la sanzione accessoria della rimozione e per sosta vietata una spesa di €102,00 per le spese del prelievo oltre al pagamento dei giorni di sosta in depositeria e il chilometraggio dal luogo della rimozione, a cui va ad aggiungersi la sanzione amministrativa e l’eventuale decurtazione dei punti patente.

Si rammenta che gli utenti possono utilizzare 24h su 24 la piattaforma informatica ‘Autoreturn’ per essere informati sul prelievo dell’auto e sul deposito dove ritirarla rivolgendosi agli uffici della Polizia Locale per il verbale di svincolo necessario per il ritiro dell’auto.

Un’ulteriore implementazione del Servizio Polizia Locale ha riguardato il servizio di rimozione dei veicoli abbandonati sulle strade cittadine e classificabili come rifiuto, il lavoro degli Agenti del Nucleo Veicoli Abbandonati, da gennaio a luglio di quest’anno, ha consentito il prelievo e la rottamazione di 1.834 veicoli e la tutela ambientale del territorio cittadino.