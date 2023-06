Napoli, pubblicato avviso per cogestione centro giovanile Na.Gio.Ja

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Sul sito istituzionale, all’indirizzo https://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/48399, è stato pubblicato l’avviso pubblico per la cogestione, insieme al Comune di Napoli, del Centro Giovanile di Soccavo, un bando destinato alle associazioni ed agli enti del terzo settore che, entro il prossimo 31 luglio, potranno presentare le loro proposte progettuali.



Ha spiegato l’Assessore ai Giovani Chiara Marciani:

Dopo un lungo lavoro siamo finalmente arrivati alla pubblicazione di questo avviso che intende chiamare a raccolta tutte le associazioni, partendo da quelle giovanili, affinché ogni metro quadro della struttura possa essere utilizzato tutti i giorni della settimana e per il maggior tempo possibile.

Il Centro Giovanile Nagioja è un complesso polifunzionale molto grande, ad oggi utilizzato solo parzialmente e senza una strategia ben definita, è nostra intenzione invece farne un grande punto di riferimento a disposizione dei giovani della città con aule studio e tanti spazi nei quali i giovani possano coltivare i propri talenti ed andare a costruire delle opportunità.

Nell’avviso abbiamo chiesto anche il coinvolgimento di animatori socioeducativi giovanili, Youth Workers, in possesso di spiccate capacità organizzative e di orientamento per affiancare i giovani e favorire apprendimenti di tipo relazionale ed esperienziale.

L’obiettivo è di creare spazi in grado di diventare un punto di riferimento sul territorio per le nuove generazioni e durare nel tempo, generando un effetto moltiplicatore per la comunità locale.