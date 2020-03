Napoli, programma igienizzazione strade dal 30 notte al 31 marzo 2020

Le zone interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Prosegue il programma di sanificazione delle strade cittadine grazie alle squadre dell’Amministrazione comunale e composte dal personale di ASIA, ABC, Napoli Servizi e con le squadre dell’ASL.

Ecco il programma tra stanotte e domani 31 marzo.

Lunedì 30 marzo 2020

Ore 23:15

Tutto il Centro Direzionale parte piastra e traverse livello Zero.

Via Gianturco, via Benedetto Brin, via Carlo di Tocco, via Sannio, via Molise Via Calabria, via Irpinia, via Brecce a Sant’Erasmo.

Martedì 31 marzo 2020

Ore 8:00

Via Ponte della Maddalena, via Brecce a Sant’Erasmo, piazza Sant’Erasmo, via Stadera, via Nuova Poggioreale, via Cupa Principe, via dello Scirocco.

ore 8:00

Via Montagna Spaccata, lato Pisani, via Pisani, via Rota, via Gesualdo da Venosa, via Vincenzo Vitale, via Salvatore Fergola.

1° Percorso

Via Agnano Astroni, via Raffaele Ruggiero, via Beccadelli, via Nuova Agnano, via Provinciale San Gennaro, via Corrado Barbagallo, via Arturo Labriola, viale Kennedy.

Tutte le traverse parallele e perpendicolari a Viale Giulio Cesare ovvero:

via Giovanni Chiarini, via Fabio Massimo, via degli Scipioni, via Calise,

via Attilio Regolo, via Marc’Antonio, via Pompeo Magno, piazza Italia, largo Lala, via Leopardi, via Luigi Pirandello, piazza Gabriele D’Annunzio, via Jacopo De Gennaro, via Luigi Tansillo, via Benedetto Cariteo, via Pomponio Gaurico, via delle Scuole Pie, via Gabriele Rossetti, via Enzo Petraccone, via Enrico Arlotta, via Pietro Signorelli, via Davide Winspeare, via Pietro Metastasio, via Cerlone e via Mercantini.

2° Percorso

Via Toscanini, via al Chiaro di Luna, via Maria Callas, via Sambuco, via Carmen, via Il flauto magico, via Virginia Woolf, viale Walt Disney, via Fratelli Grimm, via Ernest Hemingway, via Armstrong, via Italo Calvino, via Gulliver, via Emilio Salgari, via Eliot, cupa Vicinale Pepe, via Fausto Coppi, via Esopo e via Eugenio Montale.

Nella tarda serata di domani a partire dalle 23:00 sarà sanificate tutte le strade tra via Campegna,compresa, e Via Cavalleggeri d’Aosta