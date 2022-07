Napoli, multato e chiuso ristorante etnico a via Montesanto

Sanzioni per oltre 8.000€

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

La Polizia Locale di Napoli, nell’ambito dei servizi disposti per la tutela della salute, in seguito ad una precisa segnalazione, ha svolto controlli presso un frequentato ristorante etnico del centro storico cittadino.

Nel corso delle operazioni gli agenti appartenenti all’Unità Operativa Avvocata hanno eseguito verifiche sull’idoneità dei prodotti alimentari e delle materie prime utilizzate per la preparazione delle pietanze, nonché sul corretto rispetto della disciplina del settore alimentare al fine di prevenire possibili situazioni di intossicazioni alimentari.

Sono stati rilevati locali e attrezzature in pessime condizioni igienico sanitarie, dove sporcizia, grasso e cattivo odore erano ovunque.

Gli agenti hanno contestato quindi al titolare, un cittadino pakistano, sanzioni per oltre 8.000€, rilevando, oltre all’evidente mancata pulizia del ristorante, la non conformità delle autorizzazioni amministrative, la non corretta gestione dei rifiuti prodotti, l’assenza delle autorizzazioni relative alle installazioni pubblicitarie esterne.

Gli agenti della Polizia Locale hanno richiesto, inoltre, l’intervento del personale dell’ASL del servizio SIAN Prevenzione Collettiva che, confermando la situazione di estremo degrado hanno disposto l’immediata sospensione dell’attività per ‘Grave Rischio di Contaminazione Crociata’, ovvero il pericolo che gli agenti patogeni o sostanze pericolose passino da un cibo o una superficie all’altro.