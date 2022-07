Napoli, dispositivo via Nuova Poggioreale per lavori Cimitero

In vigore dal 25 luglio al 31 dicembre

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Al fine di consentire alla Società Metropolitana, Spa l’esecuzione di lavori connessi al crollo avvenuto nel Cimitero di Poggioreale verificatosi il 4 e 5 di gennaio 2022 che prevedono l’uso di una Autogru di grandi dimensioni che dovrà essere posizionata su una

parte della carreggiata di via Nuova Poggioreale nel tratto di strada adiacente la chiesa di S. Maria del Carmine è stato predisposto il seguente dispositivo di traffico temporaneo:

A) Istituire in via Nuova Poggioreale, dal 25/07/2022 fino al 31/12/2022, una particolare disciplina viabilistica come di seguito riportato:

1. tratto compreso tra l’intersezione con via M. Parise e l’intersezione con via N. Miraglia:

a) il senso unico di circolazione con direzione di marcia verso Piazza Nazionale;

b) il divieto di sosta permanente con rimozione coatta nel tratto compreso tra i pali di illuminazione pubblica contrassegnati dai numeri 228064 e 228 066, esteso anche alle apposite aree fuori carreggiate realizzate sul lato destro della strada secondo la direzione di marcia verso via Stadera;

2. tratto compreso tra l’intersezione con via Marino di Caramanico e l’intersezione con via M. Parise, il divieto di transito per i veicoli con sagoma superiore a metri 12,00.

B) Sospendere in via Nuova Poggioreale, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con via M. Parise e l’intersezione con via N. Miraglia, le aree riservate alle fermate dei mezzi di trasporto pubblico di linea collocate sul lato destro della carreggiata secondo la direzione di marcia verso via Stadera.