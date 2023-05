Napoli, dispositivo di traffico in via Consalvo

Interventi urgenti sui chiusini di ispezione e accesso ai manufatti fognari pubblici

Per consentire il regolare svolgimento degli interventi urgenti sui chiusini di ispezione e accesso ai manufatti fognari pubblici in via Consalvo, è stato istituito un particolare dispositivo di circolazione temporaneo.

In particolare:

Istituire il divieto di transito veicolare in via Consalvo, eccetto i mezzi di soccorso e di emergenza, i veicoli delle Forze dell’Ordine in servizio e quelli dei residenti sul tratto interessato, nei seguenti giorni e orari:

1. dalle ore 23:00 di martedì 30 maggio alle ore 5:00 di mercoledì 31 maggio;

2. dalle ore 23:00 di giovedì primo giugno alle ore 5:00 di venerdì 2 giugno;

3. dalle ore 23:00 di martedì 06/06/2023 alle ore 5:00 di mercoledì 07/06/2023;

4. dalle ore 23:00 di giovedì 08/06/2023 alle ore 5:00 di venerdì 09/06/2023;

5. dalle ore 23:00 di martedì 13/06/2023 alle ore 5:00 di mercoledì 14/06/2023;

6. dalle ore 23:00 di giovedì 15/06/2023 alle ore 5:00 di venerdì 16/06/2023;

7. dalle ore 23:00 di martedì 20/06/2023 alle ore 5:00 di mercoledì 21/06/2023;

8. dalle ore 23:00 di martedì 27/06/2023 alle ore 5:00 di mercoledì 28/06/2023;

9. dalle ore 23:00 di giovedì 29/06/2023 alle ore 5:00 di venerdì 30/06/2023;

10. dalle ore 23:00 di martedì 04/07/2023 alle ore 5:00 di mercoledì 05/07/2023;

11. dalle ore 23:00 di giovedì 06/07/2023 alle ore 5:00 di venerdì 07/07/2023;

12. dalle ore 23:00 di martedì 11/07/2023 alle ore 5:00 di mercoledì 12/07/2023;

13. dalle ore 23:00 di giovedì 13/07/2023 alle ore 5:00 di venerdì 14/07/2023.

