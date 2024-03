Napoli, controlli in zona Aeroporto

Operazione congiunta Polizia Locale e Polizia di Stato

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Personale della Polizia Locale, Unità Operativa Aeroportuale ha effettuato, unitamente a personale della Polizia di Stato, un’operazione di controllo dell’area di sedime Aeroportuale nel corso dell’operazione sono stati controllati 40 veicoli tra TAXI e NCC.

Detti controlli hanno consentito l’individuazione di un tassista abusivo al quale è stata sospesa la patente di guida e sequestrato il veicolo e di un soggetto che aveva adibito ad NCC, noleggio con conducente, un veicolo non destinato a tale uso. Anche in questo caso il veicolo è stato sospeso dalla circolazione.

Il personale della Unità Operativa Aeroportuale ha inoltre elevato 5 verbali a tassisti regolari con conseguenziali Segnalazioni al competente Ufficio Corso Pubblico:

1 per il mancato rilascio della ricevuta tariffa predeterminata;

2 per il prelievo fuori dai posteggi autorizzati in Aeroporto;

1 per non avere con se il titolo abilitativo alla guida professionale;

1 per il prelievo di clienti fuori comune di rilascio Licenza.

Inoltre, la Polizia Locale ha individuato 2 venditori ambulati abusivi ai quali è stata sequestrata la merce.