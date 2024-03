Polizia Municipale Napoli effettua controlli ambientali

Agenti a presidio del territorio

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Agenti dell’Unità Operativa Tutela Ambientale della Polizia Municipale, hanno rinvenuto ai piedi del c.d. Torrione di San Michele, in via Cesare Rosaroll, un cumulo di circa 5 metri cubi di rifiuti da inerti derivanti da lavorazione edile.

I caschi bianchi sono riusciti a identificare l’autrice nonché proprietaria di un locale adibito a deposito in via Rosaroll al cui interno erano in corso lavori edili abusivi. La stessa veniva deferita all’Autorità Giudiziaria e il cumulo di rifiuti veniva sequestrato.

In via Carlo de Marco sempre personale della UOTA, con il supporto di personale dell’Esercito, ha individuato un’autorimessa abusiva realizzata in un locale di circa 600 metri quadrati nel retro di un fabbricato in via Carlo De Marco, il titolare dell’attività abusiva è stato deferito all’Autorità Giudiziaria.