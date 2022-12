Mattia Rondelli e l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta in tournée

Quattro appuntamenti speciali in Veneto, dal 27 dicembre al 1° gennaio per celebrare l’arrivo del nuovo anno con un sorprendente programma di grandi emozioni

Il M° Mattia Rondelli, Direttore dall’intensa carriera artistica internazionale in ambito sinfonico e operistico, sarà alla direzione dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta in una tournée di quattro concerti.

Quattro appuntamenti speciali per brindare all’arrivo del nuovo anno con un programma di sorprendenti emozioni affidato alla direzione di Mattia Rondelli e al virtuosismo dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta con i solisti Lara Lagni, soprano, e Gianluca Pasolini, tenore.

I concerti offriranno un ventaglio di pagine celeberrime, dall’opera ai valzer viennesi e all’operetta, con una raffinata selezione di brani di Donizetti, estratti da ‘La fille du régiment’ e dal ‘Don Pasquale’, Strauss, ‘Il pipistrello’, Lehár, ‘La vedova allegra’, e Puccini, arie da ‘La Bohème’, non senza riservare nuove sorprese per i fuori programma.

Si partirà martedì 27 dicembre al Palasport di Fontane di Villorba (TV); si proseguirà venerdì 30 dicembre nel cuore delle montagne dolomitiche con il concerto all’Alexander Girardi Hall di Cortina d’Ampezzo (BL) nell’ambito della stagione ufficiale ‘CortinAteatro’, sabato 31 dicembre al Teatro Cristallo di Oderzo (TV) e, infine, domenica 1° gennaio, al Teatro Mario del Monaco di Treviso.

Quattro tappe di un viaggio in musica che si dipana sul filo di un virtuosismo ricco di vitalità, in un intreccio colorato di sentimenti, ispirazioni e repertori. Avvolti dalla magica atmosfera delle feste natalizie, i concerti diventano l’occasione per vivere momenti unici, con un programma che Mattia Rondelli si appresta a dirigere con tocco di personale e profonda accuratezza

I concerti sono realizzati grazie ad una coproduzione tra i comuni di Villorba, Cortina e Treviso in collaborazione con Arteven,

Mattia Rondelli, direttore.

Già allievo di P. Bellugi, J. Panula e D. Renzetti, Mattia Rondelli vanta un percorso artistico internazionale sia in ambito sinfonico che operistico. Oltre alla propria attività, collabora da diversi anni con Sir John Eliot Gardiner sia per alcune produzioni musicali, su tutte il ‘Falstaff’ a Firenze, sia per la ricerca in ambito musicale e la redazione delle prossime pubblicazioni.

Grazie all’incontro con M° Valery Gergiev, dal 2011 è stato spesso invitato a dirigere i complessi del Teatro Mariinsky di S. Pietrobugo. Difatti, proprio al Mariinsky, e per Sony Music, è protagonista della prima registrazione mondiale, live, di G. Sarti, ‘Gloria e Magnificat‘, Frittoli/Semenchuk e Mariinsky Theater, mentre sempre per Sony ma con i Virtuosi della Scala e Barbara Frittoli aveva già registrato di Luigi Boccherini lo ‘Stabat Mater’.

È fondatore assieme a Roberto Prosseda della rassegna Musica& a Cortina.

Visiting professor all’University of Illinois at Chicago, Universität der Kunst di Berlino e Jerusalem Academy of Music, è stato direttore ospite di importanti istituzioni, tra cui: Teatro Regio di Torino, Philharmonia di S. Pietroburgo, Chicago Philharmonic, Orchestra Sinfonica Nazionale del Perù, Orchestra della Fenice, Orchestra Sinfonica Toscanini e Beijing Opera Theater.