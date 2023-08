Marocco: protezione sociale, diritti delle donne

Il Regno continua la sua trasformazione e la rivoluzione del re Mohammed VI è tutt’altro che finita

Mentre Mohammed VI festeggia i suoi sessant’anni, ventiquattro dei quali di regno sul trono alawita, il Marocco si trova a un punto di svolta importante nella sua storia sociale. Lo spiega la rivista francese ‘Le Point’.

La sfida è riequilibrare il proprio modello di sviluppo per fornire solide basi al nuovo potere regionale che il regno sogna di essere in modo sostenibile.

E se c’è un ruolo essenziale da tenere in considerazione, è proprio quello del caro sovrano nelle sue qualità combinate di Comandante dei Fedeli, custode dei valori fondamentali del regno e Capo di Stato con il sopravvento sulle questioni strategiche, settori quali l’economia, gli affari esteri, la difesa e il sistema di sicurezza.

In questi ambiti il ​​Marocco è cambiato molto dal 1999, anno della morte di Hassan II. Il Paese si è posizionato favorevolmente sulla mappa mondiale delle catene di valore industriali e commerciali, si è reintegrato nella grande famiglia dell’Unione africana, ha ottenuto importanti successi diplomatici, in particolare per quanto riguarda il Sahara, il cui carattere marocchino è ormai riconosciuto dagli Stati e da Israele, ha rafforzato i propri sistemi di difesa con partenariati solidi e diversificati e ha dimostrato la propria efficienza in termini di intelligence e azioni contro il terrorismo jihadista.

Ciò lo ha reso un Paese che ora conta sulla scena internazionale. Internamente, e soprattutto socialmente, la musica è leggermente diversa.

L’allarme suonò forte il giorno successivo alla pubblicazione del rapporto commissionato nel 2019 dal re per realizzare un ‘Nuovo modello di sviluppo’.

Ciò aveva evidenziato ‘l’aggravamento delle disuguaglianze’, ‘la lentezza delle riforme’ e una ‘resistenza al cambiamento’.

E la sua osservazione è stata severa:

Il 10% più ricco dei marocchini concentra ancora una ricchezza undici volte maggiore rispetto al 10% più povero. Inaccettabile in un regno dove il sovrano ha un’immagine sociale così forte da essere chiamato ‘re dei poveri’.

Secondo il rapporto del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite pubblicato nel 2022, nonostante gli sforzi compiuti qua e là, il Marocco è classificato al 123° posto, su 181, in termini di indice di sviluppo umano.

Con un’aspettativa di vita di 74 anni nel 2021 e un punteggio di 0,683, un valore peggiore rispetto agli altri Paesi del Maghreb, il Marocco è considerato un Paese con uno sviluppo umano medio.

A dispetto del programma dell’Iniziativa Nazionale per lo Sviluppo Umano, INDH, lanciato da Mohammed VI nel maggio 2005

per combattere la povertà, la precarietà e l’esclusione sociale, il Paese ha un tasso di analfabetismo elevato, pari a circa il 24% nel 2021 per un prodotto interno lordo pro capite di 10.460 dollari

che lo colloca al 125° posto nel rapporto del Fondo monetario internazionale sulle persone.

Inoltre, secondo l’Alto Commissariato per la Pianificazione, HCP, sotto l’effetto del Covid-19 e dell’inflazione, il Marocco è tornato ai livelli di povertà del 2014.

E, come se non bastasse, come ha denunciato il re Mohammed VI nella sua conferenza del 2018 nel discorso del Trono, i ‘programmi sociali sparsi’ si sono intromessi ‘gli uni con gli altri’, il che ha ridotto ‘la loro coerenza’ e ‘la loro efficacia’, rendendo la leggibilità della traiettoria sociale.

Più che mai, i tempi sono quindi maturi per la convergenza dei programmi sociali in un Paese in cui il tasso di disoccupazione rimane elevato, pari al 12,4% nel 2° trimestre del 2023, e dove il 77,3% della popolazione attiva lavora nel settore informale secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Tuttavia, il Paese non riparte da una pagina bianca. A riprova si possono notare importanti concretizzazioni.

Il numero di pratiche presentate quotidianamente al Fondo nazionale di previdenza sociale, CNSS, è letteralmente esploso, raggiungendo quota 60.600, ovvero 125 pratiche al minuto.

Di fronte a questo flusso senza precedenti, il CNSS si è mobilitato per espandere la propria rete. Questo ammonta ora a 156 filiali.

Ha inoltre digitalizzato i suoi servizi, in particolare con il lancio del portale TAAWIDAT, rendendo possibile la presentazione delle domande per gli assegni familiari, nonché la dichiarazione della scolarizzazione dei figli.

Ciò dimostra che l’auspicio formulato nel Discorso del Trono del 30 luglio scorso, secondo cui

questo reddito diretto contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita di milioni di famiglie e di bambini

ha soddisfatto un bisogno reale delle popolazioni.

Detto questo, non è solo sulla protezione sociale che il Regno ha iniziato a lavorare. C’è la questione estremamente importante dei diritti delle donne, di cui Mohammed VI si è occupato all’inizio del suo regno.

Diritti delle donne: la riforma del totem del 2004

Considerata una delle riforme totemiche dell’inizio del regno di Re Mohammed VI, la modernizzazione dello status delle donne marocchine nel 2004 attraverso la cosiddetta riforma Moudawana, Codice dello statuto personale e della famiglia, è un passo fondamentale per chiunque voglia comprendere i nuovi respiri che attraversano la società marocchina.

All’epoca, questo evento fu oggetto di un acceso dibattito tra conservatori e progressisti, tracciando proprio linee di faglia attorno al binomio ‘tradizione e modernità’.

Il dibattito raggiunse il culmine il 12 marzo 2000, quando i due schieramenti, individualmente, organizzarono due gigantesche manifestazioni a Rabat e Casablanca, a favore e contro la revisione della Moudawana. Ciò provocò una crisi sociale il cui esito fu determinato da un arbitrato del re.

Nel suo discorso del 10 ottobre 2003, Mohammed VI ha introdotto riforme definite ‘sostanziali’ attraverso undici misure, che hanno reso quasi impossibili il ripudio e la poligamia, riconciliando, al tempo stesso, l’opposizione.

Vent’anni dopo, la dinamica di riforma che ha presieduto la Moudawana del 2004 è alla ricerca di una seconda ventata. La revisione del diritto di famiglia resta infatti ancora al centro delle rivendicazioni degli attivisti marocchini, a causa della mancata applicazione di alcune sue componenti che ruotano attorno alle tematiche del matrimonio minorile, dell’uguaglianza di genere e dei diritti dei bambini.

Si chiede anche una revisione del codice penale per una società che protegga meglio le donne dalla violenza di ogni genere, in particolare, quella coniugale.