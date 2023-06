Marocco: First Lady USA saluta emancipazione donne

Riconosce il ruolo del re Mohammed VI

La First Lady degli Stati Uniti d’America, Jill Biden, ha salutato la leadership di Re Mohammed VI a favore dell’emancipazione delle donne e dei giovani.

Sotto la guida di Sua Maestà il re Mohammed VI, il Marocco sta promuovendo riforme volte a dare potere alle donne e ai giovani, che riflettono le nostre priorità comuni.

Lo ha affermato Jill Biden in una dichiarazione rilasciata domenica 4 giugno dalla Casa Bianca a Washington, riferendo, inoltre, che gli Stati Uniti sono grati per la loro secolare collaborazione e amicizia con il Marocco.

La First Lady degli USA ha anche ricordato di essere stata “ben accolta” al suo arrivo, sabato pomeriggio a Marrakech, dalla Principessa Lalla Hasnaa, aggiungendo:

E quando ci stavamo conoscendo, mi ha parlato del suo lavoro per sensibilizzare i bambini e i giovani sull’importanza di proteggere l’ambiente. Sono spinta a condividere la sua storia quando tornerò negli Stati Uniti, come parte degli sforzi per capitalizzare le reciproche opportunità di apprendimento, perché il nostro mondo è legato insieme sotto tanti aspetti e che i valori comuni sono il fondamento su cui il nostro il futuro dovrebbe essere costruito.

Durante questa visita, la First Lady degli Stati Uniti è stata accompagnata dalla figlia Ashley Biden e dalla sorella Bobby Jacobs.

La tappa nel Regno si inserisce in un viaggio in Medio Oriente, Nord Africa ed Europa con l’obiettivo di promuovere le condizioni delle donne e dei giovani di tutto il mondo, in particolare per quanto riguarda l’educazione, la salute e l’empowerment.

La visita della First Lady degli Stati Uniti in Marocco è la seconda dopo quella del 2014 quando la signora Biden accompagnò il marito, allora Vicepresidente dell’amministrazione Obama, durante la sua partecipazione alla V edizione del World Summit of Entrepreneurship, GES, tenutosi a novembre a Marrakech.

Il Marocco è da sempre meta privilegiata delle First Ladies degli Stati Uniti d’America. Questo entusiasmo per il Regno, terra di accoglienza e ospitalità, denota il posto che il Paese gode presso gli alti funzionari americani e fornisce informazioni sulla solidità della partnership strategica di lunga data che unisce il Marocco e gli Stati Uniti sotto la guida di Re Mohammed VI.