‘Ma mère l’Oye’ a Sala Vanni

In scena il 5 novembre a Firenze

Fiabe che si trasformano in musica. E adesso in spettacolo. A ‘Ma mère l’Oye’, uno dei più noti contributi di Maurice Ravel alla letteratura pianistica per l’infanzia, è dedicato l’appuntamento di domenica 5 novembre alla Sala Vanni di Firenze, ore 18:00, nell’ambito del festival ‘Suoni Riflessi’.

Sul palco il duo pianistico Alessandro Lunghi e Benedetta Simeone e il coro di voci bianche dell’Accademia Musicale di Firenze diretto da Lucia De Caro.

Adattamento scenico di Davide Dolores, già nel cast del film ‘800 giorni’, premiato con il Leone di Vetro all’ultimo Festival del Cinema di Venezia.

Maurice Ravel compose i cinque brani per pianoforte a quattro mani ispirandosi a fiabe di Charles Perrault, Catherine d’Aulnoy e Marie Leprince de Beaumont. Il titolo dell’intera raccolta deriva dall’antologia di Perrault, ‘Contes de ma mère l’Oye’.

Tra musica, canto e narrazione, lo spettacolo valorizza il carattere fantastico dell’opera, esaltando l’esposizione delle favole, tre delle cinque.

Ai bambini, destinatari e veri protagonisti dell’opera di Ravel, sono affidate apertura e chiusura, con due brani cantati dal coro di voci bianche.

Non mancano testi scelti per l’occasione, con riflessioni sulla capacità dei bambini di creare nuove dimensioni attraverso lìimmaginazione: una narrazione che intreccia le favole di Perrault, nella traduzione italiana di Carlo Collodi, come fossero fili di un’unica trama, facendo incontrare la Principessa Addormentata, Pollicino e la Bella. Progetto in collaborazione con l’Accademia Musicale di Firenze.

I biglietti, 15/10 euro, studenti 5 euro, sono disponibili sul sito ufficiale www.suoniriflessi.it e su www.liveticket.it/suoniriflessi.

In programma fino al 25 novembre, l’edizione 2023 del festival ‘Suoni Riflessi’ è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Fondazione CR Firenze, 2Next, Banca Mediolanum, Ugo Bing, Savino Del Bene, Fondazione Nuovi Mecenati, Conad, Lyceum Club Internazionale Firenze.

In collaborazione con Musicus Concentus, media partner Rete Toscana Classica.

Programma completo sul sito ufficiale www.suoniriflessi.it e sui canali social.