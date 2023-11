Maltempo, da acqua a fango, Giani e Monni: Regione Toscana fra la gente

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

La Regione Toscana è stata vicina ai cittadini fin da giovedì sera, in tutti i territori colpiti e continuiamo ad esserci senza sosta.

Ci tiene a sottolineare l’impegno di tutti il Presidente della Regione Eugenio Giani che stamani, durante il punto con la stampa insieme all’Assessore Monia Monni, ha voluto ringraziare tutti coloro che in queste ore si sono impegnati.

Ha detto Giani:

Giani e Monni annunciano il ripristino della tratta ferroviaria fra Prato e Pistoia dalle 11:30; Giani si sofferma anche sulla ripartenza del Pronto Soccorso di Prato dalle 17:00.

E poi, oltre a fare la conta dei danni, si sofferma sull’interruzione delle strade, in particolare la FI -PI – LI e quindi sul loro ripristino e sulle utenze tuttora scollegate. Si pensa anche ad un tavolo per la gestione dei rifiuti.

Spiega:

Faccio un appello ai Sindaci, ad ora solo la metà dei Comuni ha determinato l’area di raccolta. Chiedo ai Comuni di determinare le aree in cui i gestori possono portare i rifiuti.

L’Assessore Monni si unisce alla conferenza stampa dopo aver effettuato dei sopralluoghi a Quarrata e a Campi Bisenzio.

Spiega l’Assessore:

I Sindaci stanno facendo un ottimo lavoro casa per casa, aiutando in particolare gli anziani. Stiamo intervenendo con tutte le forze sul reticolo insieme al Genio Civile; a Campi Bisenzio le aree sono ancora in parte allagate mentre altre sono già libere.