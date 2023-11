Protezione Civile regionale e nazionale a lavoro su Campi Bisenzio (FI)

Giani e Monni ringraziano tutte le persone impegnate notte e giorno in queste ore

Migliaia di persone del sistema di Protezione Civile stanno intervenendo su Campi Bisenzio tra colonna mobile regionale, Dipartimento Nazionale di Protezione Civile e delle altre regioni d’Italia: Calabria, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Umbria e Valle d’Aosta.

È previsto in una seconda fase anche il supporto di Campania, Emilia-Romagna, Basilicata e Liguria.

Da evidenziare la collaborazione di ANPAS, Federazione delle Misericordie, Croce Rossa Italiana, Vigili del Fuoco, gestori dei servizi essenziali, Forze dell’Ordine, Armate, di Polizia.

Proseguono anche i lavori del Consorzio di Bonifica Medio Valdarno sui fiumi dei territori della Piana di Firenze – Prato – Pistoia, Val di Sieve, Mugello, Val di Bisenzio, Ombrone Pistoiese, i più interessati dalle criticità.

Giani e Monni:

Ringraziamo tutti gli operatori e i tecnici che da giovedì sera stanno lavorando al massimo, di notte e di giorno. Da evidenziare il contatto diretto anche con i tecnici di ENEL al lavoro nelle province di Massa Carrara, Lucca, Livorno, Pisa, Pistoia, Firenze, Arezzo, Siena, Grosseto e Prato.

Si raccomanda infine di non mettersi in viaggio nelle zone colpite se non per necessità.

Previsioni meteo nei prossimi giorni

Prevalenza di schiarite con qualche passaggio nuvoloso. Sulle zone alluvionate stanotte non sono escluse delle debolissime piogge, poi niente pioggia fino a giovedì.

Grazie al Consorzio regionale LaMMA e al Centro Funzionale Regionale.