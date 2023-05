Lux Film Days 2023 in Italia: proiezioni gratuite finalisti in 9 cinema

L’Ufficio del Parlamento europeo in Italia, in collaborazione con Kama Productions ed Elliot Films, organizza a maggio le visioni di ‘Alcarràs’, ‘Close’, ‘Fuoco Fatuo’ e ‘Triangle of Sadness’

I Lux Film Days vogliono permettere la più amplia visione di 4 dei 5 film finalisti di quest’anno da oggi, 3 maggio, fino a fine mese in modo da dare l’opportunità agli spettatori di decidere a quale opera andrà l’edizione 2023 del Premio LUX del pubblico europeo.

Il 12 giugno scade, infatti, il termine per votare i lungometraggi in concorso, il vincitore verrà annunciato a Bruxelles a fine giugno nella sala plenaria del Parlamento europeo.

I cinema scelti per l’edizione 2023 dei Lux Film Days sono: lo Splendor di Bari, il Lumière di Bologna, l’Odissea di Cagliari, l’Alfieri di Firenze, il Dante di Mestre (VE), il Mexico di Milano, l’Astra di Padova, il Rouge et Noire di Palermo e il Farnese di Roma.

Il Premio LUX del pubblico europeo

Il Premio LUX per il cinema viene istituito nel 2007 con l’obiettivo di mettere in rilievo il dibattito pubblico sull’integrazione europea e sui valori fondanti dell’Unione e, al tempo stesso, sostenere l’industria del settore facilitando la distribuzione dei film di produzione europea negli Stati membri.

Dal 2020 il Parlamento europeo si è unito all’European Film Academy creando il premio Lux per il pubblico e portando gli spettatori non solo in sala ma anche nella giuria: con il nuovo formato il pubblico si somma agli eurodeputati per scegliere il vincitore votando i lungometraggi online.

Il Parlamento europeo è l’unica istituzione al mondo a promuovere la cultura e l’industria cinematografica con un premio ad hoc che assicura a tutti i finalisti la distribuzione nei 27 Stati membri fornendo i sottotitoli nelle 24 lingue ufficiali della UE.

I Lux Film Days fanno parte della campagna insieme-per.eu aperta a tutti i cittadini, e ai giovani in particolare, e creata dal Parlamento europeo per promuovere la conoscenza e la partecipazione ai processi democratici europei.

Come partecipare alle proiezioni e come votare

Qui potete scoprire le date e gli orari delle proiezioni, tutte gratuite.

Potete votare dando un punteggio ai film da questo link. Il punteggio può essere modificato per un numero illimitato di volte fino alla chiusura della votazione, il 12 giugno. Sarà preso in considerazione solo l’ultimo voto espresso.

I finalisti

La famiglia Solé trascorre ogni estate curando il proprio frutteto ad Alcarràs, un piccolo villaggio della Catalogna. Ma il raccolto di quest’anno potrebbe essere l’ultimo. Nuovi progetti per il terreno, il taglio dei peschi e l’installazione di pannelli solari provocano una spaccatura in questa famiglia numerosa e unita.

Regia di Carla Simón – Prodotto da Italia e Spagna

L’amicizia tra due ragazzi di 13 anni, Léo e Rémi, si interrompe improvvisamente. Per cercare di capire cosa sia successo, Léo si avvicina a Sophie, la madre di Rémi. ‘Close’ è un film sull’amicizia e sulla responsabilità.

Regia di Lukas Dhont – Prodotto da Belgio, Francia e Olanda

È una commedia musicale e romantica. Sul letto di morte Alfredo, principe ereditario del Portogallo, racconta i suoi giorni da vigile del fuoco quando si innamorò del suo istruttore Alfonso.

Regia di João Pedro Rodrigues – Prodotto da Francia e Portogallo

È una satira disinibita sui ruoli, le classi invertite e il valore commerciale della bellezza. I modelli Carl e Yaya fanno una crociera di lusso, dove tutto sembra ‘instagrammabile’, in compagnia di ricchissimi passeggeri: un oligarca russo, trafficanti d’armi britannici e un disonesto comandante marxista. Ma cosa succede se le cose vanno male?

Regia di Ruben Östlund – Prodotto da Svezia, Germania, Francia e Regno Unito

Il giovane procuratore Emre, viene trasferito in una piccola città alle prese con una crisi idrica e scandali politici. Dopo una serie di interazioni complicate, il procuratore si ritrova coinvolto nella politica locale. Quando Emre comincia ad intrecciare rapporti con il caporedattore del giornale locale, le voci in circolazione non fanno che aumentare la pressione su di lui.

Regia di Emin Alper – Prodotto da Turchia, Francia, Germania, Olanda Grecia e Croazia