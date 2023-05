La Pellicola d’Oro 2023. Gli attori napoletani in nomination

Giovanna Rei per il Cinema, Massimiliano Gallo e Serena Rossi per la Fiction

Sono state rese ufficiali sul sito http://www.artnove.org/newsite/ le cinquine e le terne del Premio de La Pellicola d’Oro che si terrà il 24 giugno a Roma.

Il premio cinematografico è promosso ed organizzato dall’Ass.ne Culturale “Articolo 9 Cultura & Spettacolo” e dalla “S.A.S. Cinema” di cui il Presidente è lo scenografo e regista Enzo De Camillis, sottolineando la collaborazione del: MiC Direzione Generale Cinema, l’ANICA, l’APA, l’Ass.For. Cinema e Fitel.

Di seguito l’elenco completo.

Le Cinquine 2023

Direttore di Produzione

Marco Milani – L’immensità

Matteo Leurini – Bla bla beby

Elda Baldi – Era ora

Damiano Scotti – Brado

Massimiliano Pisechi – C’era una volta il crimine

Operatore di Macchina

Emiliano Fiore – Esterno notte

Riccardo Filippini – Brado

Stefano Tria – Le otto montagne

Roberto Gentili – Il principe di Roma

Andrea Grossi – America Latina

Capo Elettricista

Giuseppe Meloni – Era ora

Antonio La Barbera – Gli idoli delle donne

Francesco Galli – Siccità

Mauro Pescetelli – Il mio nome è vendetta

Virginio Palone – America Latina

Capo Macchinista

Fabio Albero – Siccità

Cristiano Biagioli – I cassamortari

Sandro Fabriani – Il filo invisibile

Luciano Mastropietro – Io sono l’abisso

Roberto Fucci – Brado

Attrezzista di Scena

Claudio Stefani – Io sono l’abisso

Alessandro Mele – Ti mangio il cuore

Gianni Bardi – Il filo invisibile

Marco Aureli – Il principe di Roma

Roberto Benetti – Brado

Sarta di Scena

Gianna Di Folco – Il principe di Roma

Aurelia Sartorio – Ti mangio il cuore

Sabrina Fabrizi – I cassamortari

Gianna Taddeo – Esterno notte

Valentina Vocale – Altrimenti ci arrabbiamo

Tecnico di Effetti Speciali

Chiara Fieriani – I viaggiatori

Franco Sabelli – Diabolik – Ginko all’attacco

Elio Terribili – Il mio nome è vendetta

Andrea Colagrossi – Ti mangio il cuore

Roberto Ricci – Brado

Sartoria Cineteatrale

Tirelli – America Latina

RO.CA.GI. Russo Castello – Esterno notte

Missoni – America Latina

Nori – Esterno notte

Anna Mode – Il principe di Roma

Capo Costruttore

Carlo Furlan – Diabolik – Ginko all’attacco

Corrado Corradi – Brado

Antonio Russo – Esterno notte

Giacomo Celentano – Il principe di Roma

Massimo Chessari – L’immensità

Storybord Artist

Francesca Ferrara – Quel posto nel tempo

Pietro Scola Di Mambro – L’immensità

Marco Valerio Gallo – Il mio nome è vendetta

Cristiano Donzelli – Esterno notte

Alekos Diacodimitri – Diabolik – Ginko all’attacco

Maestro d’Armi

Samuele Brancato – Esterno notte

Ottaviano Dell’Acqua – Il principe di Roma

Franco Maria Salomon – L’immensitàà

Emiliano Novelli – Il mio nome è vendetta

Diego Guerra – Le otto montagne

Creatore di Effetti Sonori

Andrea Caucci – Altrimenti ci arrabbiamo

Franco Galliano – I viaggiatori

New Digital – Esterno notte

Thomas Giorgi – Le otto montagne

Gianluca Basili – La cena perfetta

Miglior Attore

Fabrizio Gifuni – Esterno notte

Saul Nanni – Brado

Marco Giallini – Il principe di Roma

Alessandro Borghi – The hanging sun

Francesco Montanari – Ero in guerra ma non lo sapevo

Miglior Attrice

Juju Di Domenico – Ero in guerra ma non lo sapevo

Miriam Leone – Diabolik – Ginko all’attacco

Margherita Buy – Esterno notte

Giovanna Rei – Quel posto nel tempo

Eloide Di Patrizi – Ti mangio il cuore

Le terne 2023

Direttore di Produzione

Neri Migani – Romolus

Paola Vargas – Cristian

Fabio Carlà – Bang bang baby

Operatore di Macchina

Sebastiano Bazzini – The bad guy

Emiliano Fiore – Bang bang baby

Stefano Salemme – Le fate ignoranti

Capo Elettricista

Maurizio Matania – L’amica geniale

Valerio Gorga – Vincenzo Malinconico

Maurizio De Pol – The bad guy

Capo Macchinista

Alessio Lampazzi – Le fate ignoranti

Marco Santarelli – Romolus

Flaviano Ricci – The bad guy

Attrezzista di Scena

Maurizio d’Achille – Noi

Michael Ceracchini – Cristian

Roberto Ricci – Monterossi

Sarta di Scena

Gianna Taddeo – Esterno notte

Tamara Ventrice – Le fate ignoranti

Melissa Anzellotti – Romolus

Tecnico di Effetti Speciali

Maurizio Corridori – Sovravvissuti

Renato Agostini – Esterno notte

Paolo Ricci – Nero a metà 2

Sartoria Cineteatrale

La Fabbrica del Costume – Divisi come due gocce d’acqua

Anna Mode – Cristian

La Bottega di Alice – Il Re

Capo Costruttore

Luigi Sergianni – I delitti del barlume

Rossano Grasselli – Bang Bang Baby

Simona Balducci – The bad guy

Story Bord Artist

Marco Letizia – Romolus

Giordano Saviotti – Sopravvissuti

Marco Valerio Gallo – Le fate ignoranti

Maestro d’Armi

Stefano Mioni – Makari

Emiliano Novelli – Bang Bang Baby

Marco Pancrazi – Boris 4

Creatore di Effetti Sonori

Simone Chiossi – Makari

Fabrizio Quadroli – Cristian

Thomas Giorgi – The Bad Guy

Attore Protagonista

Massimiliano Gallo – Vincenzo Malinconico

Luigi Lo Cascio – The bad guy

Fabrizio Gifuni – Esterno Notte

Attrice Protagonista

Serena Rossi – Mina Settembre

Claudia Pandolfi – The Bad Guy

Silvia D’Amico – Cristian