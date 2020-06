È in fase di stampa in tiratura limitata il nuovo libro di Guglielmo De Martino, ‘L’umanità nel movimento energetico tra corpo e spirito – Anno tremila la terza guerra mondiale’, Edizioni Il Papavero.

Figura decisamente affascinante quella di Guglielmo De Martino, partenopeo che, dopo studi in medicina e psicologia e approfondimenti in medicine tradizionali dell’antico oriente come la cinese e l’indiana e le antiche tradizioni alchemiche, è l’ideatore di una delle scuole di pensiero più accreditate del settore dedicato al benessere e alle medicine tradizionali, il metodo MES, Movimento Energetico Spirituale, un sistema complesso composto di una didattica specifica per spiegare e capire i maggiori modelli sviluppati dall’uomo nei millenni, nell’ambito della salute, dallo yoga alla medicina tradizionale cinese, dai Chakra ai Meridiani energetici e ai Punti Marma e Tsubo.

Il metodo offre anche una pratica di esercizi ed esperienze laboratoriali per sviluppare energia e sciogliere blocchi nel corpo e nei muscoli in relazione ai piani energetici sottili e interiori. Attualmente lavora a Napoli presso il centro Siddharta da lui fondato nel 1985, dove si formano operatori di massaggio, insegnanti yoga e Counselor che operano in varie parti del mondo.

La lettura del testo offre innumerevoli spunti, per cui decidiamo di approfondire con l’autore.

Sembra che nei suoi libri lei abbia sempre scritto sui temi dello sviluppo spirituale ed energetico dell’essere umano. Può spiegarci cosa intende per crescita spirituale?

L’essere umano, come ogni specie biologica, ha una curva evolutiva, una sua filogenesi ed ontogenesi che, negli ultimi anni, sta avendo notevoli cambiamenti.

Di conseguenza, la visione della spiritualità, come quella dell’intelligenza, stanno assumendo altre dimensioni.

L’intelligenza è in parte riprodotta in modo artificiale e virtuale, mentre la spiritualità sta perdendo quella dimensione esclusivamente mistica, magica e taumaturgica diventando sempre più spiegabile e comprensibile a volte anche in chiave razionale. Crescere in tal senso vuol dire seguire questo tipo di evoluzione, dove continuiamo a cercare e ad indagare senza fermarci agli stereotipi e alle superstizioni. Questo non togliendo nulla alla dimensione esoterica e affascinante che ha la vita proprio in quanto insondabile e ricca di mistero.

Si continua a studiare il cervello, il comportamento umano e tutto cambia e si apprendono sempre cose nuove. Ecco per questo significa crescere spiritualmente. Sollevarsi da quella poltrona dove sembra che le cose siano state comprese una volta e per tutte e continuare, invece, a cercare, non fermarsi alle apparenze, neanche a quelle scientificamente dimostrate o intellettualmente soddisfacenti.