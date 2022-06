Lombardia: ok Commissione Agricoltura a pdl pastoralismo

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

Incentivare lo studio della cultura legata al pastoralismo mediante bandi di concorso annuali rivolti agli studenti e tirocini formativi negli alpeggi; istituire una Consulta regionale per la tutela e la valorizzazione del mondo agropastorale; individuare una Giornata regionale appositamente dedicata; creare una banca dati delle vie di transumanza, valorizzare gli alpeggi e i prati stabili.

Sono questi i punti salienti del progetto di legge approvato oggi all’unanimità dalla Commissione Agricoltura e che introduce nuove ‘Disposizioni regionali per la tutela e la valorizzazione del pastoralismo, dell’alpeggio, della transumanza e per la diffusione dei relativi valori culturali’.

Il provvedimento, sottoscritto da tutti i componenti dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è stato promosso dal Consigliere Segretario Giovanni Malanchini, Lega, che ne è primo firmatario.

Sottolinea Giovanni Malanchini:

Tutelare pastoralismo e transumanza significa, quindi, diffondere i valori del mondo agricolo, garantire un presidio del territorio per il ruolo strategico che rivestono nella salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e, in definitiva, difendere la nostra storia.

Giovanni Malanchini ha, quindi, spiegato:

Questa proposta di legge guarda al passato con un occhio al futuro. Attraverso borse di studio, tirocini e viaggi di istruzione nei luoghi dove questa storia antica è conservata e tramandata vogliamo far conoscere il pastoralismo ai giovani perché siamo convinti dell’importanza dei valori di questo mondo e delle opportunità di lavoro che offre.

Quello del ricambio generazionale è un tema centrale per garantire la sopravvivenza di un’attività strategica per l’economia della nostra Regione ed è di fondamentale importanza soprattutto per i territori montani, sempre a rischio spopolamento e disgregazione sociale.

Il provvedimento è stato illustrato in Commissione da Simona Pedrazzi, Lega:

Questa legge punta a riconoscere il pastoralismo e la transumanza come patrimonio culturale della Lombardia. L’obiettivo è rafforzare l’identità di un territorio, riconoscendo allo stesso tempo il ruolo del pastoralismo come risorsa per l’economia locale e condizione per la difesa dell’ambiente.

Ha detto, infine, il Presidente della Commissione Ruggero Invernizzi, Forza Italia:

Questa proposta di legge intende individuare soluzioni condivise per tutelare la transumanza e il lavoro dei pastori, i quali credono e investono in questo comparto economico. È grazie a loro se le montagne lombarde sono sane e vive.

A supporto delle iniziative indicate nella legge, è previsto un sostegno finanziario iniziale di 300mila euro l’anno per il periodo 2022-2024: l’approvazione definitiva in Aula è prevista per la seduta di Consiglio regionale di martedì 12 luglio.