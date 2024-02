Lombardia, a Palazzo Pirelli audizione con associazioni agricole

Appuntamento il 14 febbraio presso la Sala Fallaci

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

A fronte delle manifestazioni in atto in Italia e in Europa, la Commissione ‘Agricoltura, montagna e foreste’ presieduta da Floriano Massardi, Lega, ha promosso e organizzato per domani mercoledì 14 febbraio una audizione in merito alle problematiche del settore agricolo.

Nell’occasione, interverranno i rappresentanti delle associazioni lombarde di categoria Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri e Terra Viva.

L’audizione si terrà alle ore 11:30 a Palazzo Pirelli presso la Sala Fallaci al terzo piano.