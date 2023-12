Lazio, Rinaldi: II fase sanitaria, buona politica Amministrazione Rocca

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Con oltre 1200 nuove assunzioni, 178 nuovi posti letto e lo stanziamento di 370 milioni di euro per l’adeguamento degli impianti antincendio delle Aziende Sanitarie Ospedaliere, è la grande risposta che vogliamo dare ai territori spesso lasciati indietro per troppo tempo.

Lo dichiara l’Assessore ai Lavori pubblici, alle Politiche di ricostruzione, alla Viabilità e alle Infrastrutture della Regione Lazio, Manuela Rinaldi.

Continua l’Assessore Rinaldi:

Stiamo in attesa del nuovo ospedale di Rieti per il quale si prevede di avviare i lavori per la realizzazione nell’anno 2026.

Nel frattempo, è giusto adeguare l’impiantistica antincendio, per evitare di rivivere immagini sconcertanti come quelle della notte tra l’8 e il 9 dicembre a Tivoli.

Una prevenzione giusta, quella che stanno attuando il Presidente Rocca, e il Direttore della Direttore della Direzione Regionale Andrea Urbani, per adeguare gli ospedali anche da un punto di vista strutturale.

Finalmente dopo anni la Regione Lazio mette al centro la sanità pubblica, garantendo una stabilità a chi opera nel settore e ai pazienti ricoverati nelle strutture ospedaliere.