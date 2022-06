Lazio, Parco della Caffarella: in atto monitoraggio ARPA fiume Almone

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

In questi giorni la Presidenza della Regione Lazio e l’Assessorato che presiedo sono oggetto di mail bombing da parte dell’Associazione di volontariato ‘Comitato per il Parco della Caffarella’ che ci chiede di intraprendere l’iter per l’inclusione di specifici tratti del fiume Almone nel servizio pubblico di manutenzione, ma il monitoraggio dell’area è già in atto.