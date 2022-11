Lazio, Leodori su approvazione collegato alla Legge di stabilità 2022

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa della Regione Lazio.

Con l’approvazione del collegato, abbiamo dimostrato ancora una volta che per noi, prima degli interessi personali e di partito, vengono sempre i bisogni dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, al fine di rafforzare e sostenere il tessuto economico e sociale del nostro territorio. Con uno sguardo speciale e attento alle categorie più fragili.

Nel 2013 avevamo ereditato una Regione sull’orlo del fallimento, dopo un lungo lavoro, oggi il Lazio ha i conti in ordine e tutte le caratteristiche per essere la forza trainante del nostro Paese, rilanciare l’economia e creare nuovi posti lavoro.

In questi 10 anni il Lazio è stato la massima espressione di una amministrazione responsabile, efficace e attenta ai bisogni delle famiglie e delle imprese, senza lasciare mai nessuno indietro.

Così il Vice Presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori che aggiunge:

Dobbiamo sottolineare tra le misure appena approvate alcune novità importanti come il Reddito energetico regionale e i fondi stanziati per combattere i rincari dovuti all’attuale crisi, sostenendo chi fa maggiore fatica a pagare le bollette e ad arrivare a fine mese, insieme ai 10 milioni di euro messi a disposizione delle ATER del Lazio che saranno usati per mitigare l’incremento dei costi di riscaldamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Sono convinto infine che attraverso l’attribuzione di nuove competenze per Roma Capitale alcune priorità saranno affrontate e risolte con la possibilità di individuare più speditamente una soluzione.

Ringrazio tutto il consiglio per il lavoro svolto in questi anni anche difficili dal punto di vista economico e sanitario.

Gli obiettivi raggiunti rendono il Lazio una regione più forte, che può guardare al futuro con maggiore serenità, grazie anche agli strumenti che nel corso delle due legislature abbiamo saputo mettere a disposizione di tutte e tutti.