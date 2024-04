‘Lasciatemi solo’ al Teatro di Villa Lazzaroni

In scena a Roma il 4 aprile

Sarà in scena giovedì 4 aprile, ore 21:00, al Teatro di Villa Lazzaroni di Roma lo spettacolo ‘Lasciatemi solo’, scritto e diretto da Antonio Magliaro, con Laura Cravedi, Giorgia Gaggiotti, Antonio Magliaro, Francesco Moschini.

Francesco, ragazzo in carriera di trentatré anni, vive un momento difficile della sua vita. Sembra avere tutto eppure non è felice. Sara e Paolo, suoi grandi amici, lo aiuteranno più o meno consapevolmente a guardarsi dentro.

In un alternarsi di situazioni comiche, il ritmo sostenuto della commedia porterà lo spettatore ad entrare nel vissuto dei protagonisti, che si ritroveranno a mettere in discussione loro stessi e le loro scelte.

Quello che Paolo e Sara non sanno è che Francesco custodisce un segreto. Ritenendo che la società di oggi insegni all’uomo ad annullarsi per raggiungere uno status sociale riconosciuto e definibile, anziché esprimere se stesso nella sua unicità, questa commedia vuole suscitare nello spettatore un interrogativo: c’è altro per me in questa vita che non vedo?

Per questa via non si cammina da soli. Questo sembrano dire Sara e Paolo al loro amico Francesco. Francesco è da più di un mese che esce poco, non vede nessuno e anche le condizioni del suo appartamento raccontano di un uomo che ha perso vitalità, ha spento la luce della gioia e crede sia bello solo dormire. Una mattina, però, il suo amico Paolo è vittima di uno spiacevole episodio avvenuto a lavoro e cerca conforto in lui.

In casa Paolo troverà anche Sara, amica di Francesco, una pittrice che passa più tempo in quell’appartamento che nel suo, tanto da averne ormai le chiavi.

Sara e Paolo, sempre più nelle vesti di angeli custodi, provano a scuotere l’animo di Francesco. Non sanno però che quell’uomo nasconde un segreto, un quarto personaggio che pare abbia a che fare solo con lui.

Teatro di Villa Lazzaroni

Via Appia Nuova, 522

Via Tommaso Fortifiocca, 71 parcheggio gratuito

00181 Roma

Info e prenotazioni:

392-4406597

teatrovillalazzaroni@gmail.com

www.teatrovillalazzaroni.com